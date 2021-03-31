كريستين لاغارد تحذر المستثمرين من الإقدام على هذا العمل!

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن صانعي السياسة لن يتراجعوا عن استخدام كل سلطاتهم إذا حاول المستثمرون دفع عائدات السندات إلى أعلى.

وقالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ يوم الأربعاء "يمكنهم اختبارنا إذا أرادوا".. "لدينا ظروف استثنائية للتعامل معها في الوقت الحالي ولدينا أدوات استثنائية لاستخدامها في الوقت الحالي، وجعبتنا مليئة من تلك الأدوات. سوف نستخدمها عند الحاجة من أجل تنفيذ ولايتنا والوفاء بتعهدنا للاقتصاد"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، قام البنك المركزي الأوروبي بتسريع برنامجه الطارئ لشراء السندات لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تهدد بتقويض تعافي منطقة اليورو. فيما ارتفعت العائدات كجزء من تجارة الانكماش العالمية على خلفية الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة، ومع ذلك فإن منطقة اليورو غارقة في قيود ممتدة ضد الفيروسات وطرح بطيء للتطعيم.

يأتي ذلك، في الوقت الذي اشترت البنوك المركزية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ما متوسطه 20 مليار يورو (23.5 مليار دولار) من الديون في الأسبوع على مدى الأسبوعين الماضيين للحفاظ على ظروف التمويل للحكومات والشركات والأسر.

فيما رفضت لاغارد القول ما إذا كان صانعو السياسة قد وافقوا على هذا المستوى المحدد من المشتريات، كما أشار عضو مجلس الإدارة فيتاس فاسيليوسكاس في مقابلة هذا الأسبوع.

وقالت لاغارد: "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي نواجهه، فإننا نستخدم أقصى قدر من المرونة مع برنامج بقيمة 1.85 تريليون يورو". استخدام المبلغ بالكامل أو أقل أو أكثر يعتمد على الحاجة لذلك.

تحذير من التضخم

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد المكون من 19 دولة سينمو بنسبة 4% هذا العام. وهذا لا يكفي لتعويض انكماش العام الماضي بنسبة 6.6%، ومن المرجح أن تعود منطقة اليورو إلى حجم ما قبل الوباء فقط في منتصف عام 2022، أي بعد عام كامل من الولايات المتحدة.

من جانبه يرى المركزي الأوروبي أن أي انتعاش قريب المدى في التضخم في المنطقة سيكون مؤقتاً، مع وجود مخاوف بشأن فقدان الوظائف مما يبقي طلب المستهلكين تحت السيطرة على المدى المتوسط.

فيما أظهرت الأرقام المنشورة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.3% في مارس مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع في تكاليف الطاقة. وهذا أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي والبالغ نحو 2%.

ومن المقرر أن يستمر برنامج السندات الوبائية للبنك المركزي الأوروبي حتى نهاية مارس 2022، على الرغم من أن لاغارد قالت إنه يمكن تمديده إذا لزم الأمر، وسيعطي البنك المركزي المستثمرين الكثير من التحذير عندما يكون مستعداً للتوقف.

قالت: "ليس الأمر كما لو كان منقوشاً على الحجر. بمجرد أن يحين وقت التهدئة، سيقدم صانعو السياسة "إشعاراً مبكراً كافياً لتجنب القلق أو نوبة الغضب أو أي من تلك الحركات التي حدثت في الماضي.

وقالت لاغارد أيضا إنها تأمل في أن يبدأ نشر صندوق الإنعاش المشترك للاتحاد الأوروبي البالغ 750 مليار يورو كما هو مقرر في النصف الثاني من العام.

لا تزال المفوضية الأوروبية تقيم خطط الإنفاق، ولا تزال القوانين الخاصة بالموافقة على إصدار السندات لتمويل البرنامج بحاجة إلى تمريرها من قبل جميع الحكومات الوطنية. وقد أثار ذلك مخاوف من أن عقبات مثل الطعن القانوني في ألمانيا ستؤخر المدفوعات.

وقالت لاغارد: "لدينا وضع اقتصادي بشكل عام يتميز حقاً بعدم اليقين في هذا الجزء من العالم، أوروبا،". ما يجب أن تفعله السياسة النقدية وما يتعين على البنك المركزي الأوروبي فعله هو توفير أكبر قدر ممكن من اليقين.