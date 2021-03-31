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الجدعان: 24 شركة سعودية كبرى تنضم لبرنامج "شريك"

اقتصاد السعودية

الجدعان: 24 شركة سعودية كبرى تنضم لبرنامج "شريك"

ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025 و3 تريليونات أخرى بحلول 2030

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دبي - العربية.نت

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ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

وأضاف أن الحكومة ستعرض دعما يشمل قروضا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

هذه مزايا برنامج اقتصاد اقتصاد السعودية هذه مزايا برنامج "شريك" السعودي للشركات الكبرى

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

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