البنيان: برنامج شريك سيمكن سابك من مضاعفة طاقتها خلال 10 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان إن برنامج شريك سيمكن الشركة من مضاعفة طاقتها خلال السنوات العشر أو الـ15 المقبلة.

وتابع البنيان أن هذه الحزمة التحفيزية " ستعظم الوضع التنافسي للشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".

إلى ذلك، تطرق البنيان إلى برنامج دعم الصناعات التحويلية مما سيعزز الطلب على منتجات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

كما شدد على أهمية التقنية والرقمنة في صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحسن أكثر من 28% من الميزانية العمومية للشركة.

سيسهم برنامج "شريك" في تمكين الشركات الكبرى على زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.

وسيكون متاحاً في الوقت الحالي أمام الشركات السعودية المدرجة والخاصة الكبرى، التي سيكون لمشاريعها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

لكن البرنامج سيساعد الشركات العالمية أيضا على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.

وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إن كانت مدرجة في البورصة أو شركات خاصة إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، إلى جانب قدرتها على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم من برنامج شريك.