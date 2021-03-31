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رويترز: السوق السعودية تدعو البنوك لإدارة طرحها العام الأولي المقبل

تداول مناسبة
سوق تداول
سوق السعودية

رويترز: السوق السعودية تدعو البنوك لإدارة طرحها العام الأولي المقبل

2.5 تريليون دولار رأس المال السوقي للبورصة

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دبي - العربية.نت

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تعتزم السوق المالية السعودية "تداول" -أكبر بورصة عربية من حيث رأس المال السوقي للشركات المدرجة بها والبالغ 2.5 تريليون دولار- طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال العام الجاري، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء، واطلعت عليها "العربية.نت".

وكشفت المصادر أن البورصة السعودية أرسلت خطابات لبنوك استثمار محلية وعالمية، لتقديم عروضها في إدارة الطرح العام الأولي المرتقب.

يأتي ذلك، بينما كانت "تداول" قد عينت بنك الاستثمار العالمي HSBC في عام 2016 لإدارة الاكتتاب العام الأولي، والذي كان مخططا له في عام 2018، قبل تأجيله بسبب الإدراج الضخم لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والبالغ حينها 29.4 مليار دولار في نهاية عام 2019.

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وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إنه تم إرسال خطاب طلب تقديم عروض إلى عدد من البنوك الدولية والمحلية لتحديد أدوارها في طرح الأسهم القادم للبورصة.

بدوره، كشف خالد الحصان الرئيس التنفيذي لـ "تداول" لرويترز في يناير، إنه سيتم تقديم جدول زمني للطرح العام الأولي هذا العام.

وقال الحصان إن عام 2020 كان اختباراً جيداً للسوق السعودي، عندما تضاعفت السيولة ثلاث مرات، على الرغم من جائحة كوفيد-19، وكانت هناك زيادة بنسبة 26% في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين فتحوا محافظ، وانضم أكثر من 100000 مستثمر محلي إلى سوق الأسهم.

استفادت البورصة من إدراج أرامكو. وقد استقبلت مجموعة كبيرة من الشركات منذ الوباء بما في ذلك شركة الرعاية الصحية سليمان الحبيب وشركة تأجير السيارات ذيب لتأجير السيارات ومقرها الرياض.

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