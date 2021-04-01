ماذا يعني اندماج بنكي الأهلي وسامبا؟

وقع البنك الأهلي التجاري اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وأعلن البنك الأهلي، اليوم الخميس، عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وسيتم الاندماج مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار و478 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية، من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

الأهلي السعودي

ونوه البنك الأهلي بأنه نتيجة لنفاذ صفقة الاندماج، فقد تغير اسم البنك من البنك الأهلي التجاري إلى البنك الأهلي السعودي، ابتداءً من تاريخ نفاذ الاندماج، وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على ذلك بتاريخ 17/7/1442هـ (الموافق 1/3/2021م)، ويجري العمل حالياً لاستكمال إجراءات تسجيل الاسم الجديد لبدء استخدامه بشكل رسمي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا "معامل المبادلة".

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44,780 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4,478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي. بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.50 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

إلغاء "سامبا"

بحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في تداول، وإدراج أسهم العوض وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين لها خلال فترة لا تزيد عن سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

عملية التقييم

ويعتبر تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج يبلغ 28.45 ريال سعودي وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال.

ويمثل التقييم زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ 27.5 ريال كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريال كما في تاريخ 2020 / 6 / 24 م ( وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية).

ويعكس معامل المبادلة قيمة تمثل 1,20 ضعف القيمة الدفترية الملموسة للمجموعة سامبا كما في تاريخ 2020 / 6 / 30 م وذلك بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.5 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول يسبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

عند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليين ما نسبته 67.4% من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6% من رأس مال البنك الدامج.

تسريح الموظفين

تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون هناك تغير مباشر في أعمال البنكين فيما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان حيث سيستمر كلا البنكين بتسيير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج.

كما لا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه تسريح للموظفين بصفة إجبارية وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الاندماج غير مضمون، حيث إنه خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمان الحصول على الموافقات النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي البنكين على الاندماج.

كما تضمنت اتفاقية الاندماج حالات محددة لإنهاء الاتفاقية وإيقاف الاندماج، وتتضمن الفقرة 3 من هذا الإعلان مزيد من التفاصيل شان شروط إتمام الاندماج وحالات الإنهاء.

انتشار جغرافي

ومع اندماج شبكتي البنكين معاً، سيرتفع عدد أجهزة السحب الآلي إلى أكثر من 4100 جهاز، إضافة إلى 950 جهازا للإيداع النقدي، و130 نافذة للخدمات الذاتية، ونحو 127 ألف جهاز لنقاط البيع، ليتمتع العملاء بأكبر شبكة للخدمات الشخصية في السعودية.

هذا الانتشار غير المسبوق، توازيه قدرة على ضخ استثمارات أكبر في ابتكار حلول مصرفية جديدة، وفي الرقمنة الشاملة لجميع المنتجات والخدمات، مع الاستفادة من جمع أفضل المواهب المصرفية وأكثرها خبرة في البنكين المندمجين لتطوير جيل جديد من الخدمات والمنتجات والتجربة المصرفية بشكل عام.

أكبر ممول

على مستوى الخدمات المصرفية للشركات، سيكون البنك الأهلي السعودي أكبر مموّل مؤسسي متخصص في المملكة بلا منازع، مستفيداً من جمع موارد السيولة والكوادر الخبيرة وقاعدتي العملاء لدى البنكين، ما يجعله الأكثر قدرة على دعم الصفقات والمشاريع الكبرى في المملكة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الاستثمار في القطاعات متسارعة التطور والقطاعات الحيوية التي تدعم التنوّع الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030.