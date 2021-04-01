تقرير: السعودية الأولى عالمياً في نمو المعروض الفندقي

ينمو قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بشكل أسرع بين الدول الخمسين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وفقاً لتقرير شركة البيانات الفندقية "STR"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

يأتي ذلك، كجزء من مبادرة رؤية 2030، حيث تهدف المملكة إلى جذب 100 مليون زائر سنوياً بنهاية العقد الحالي، وهو ما يتطلب زيادة كبيرة في مخزون الغرف الفندقية، حيث تعد المشروعات التي يجري تجهيزها علامة قوية، على أن الجهود جارية لتحقيق الهدف.

وأوضحت التقرير، أنه يجري العمل على إضافة 73،057 غرفة فندقية في طور الإعداد عبر مراحل التخطيط والتخطيط النهائي والبناء، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة بنسبة 67.1% في المعروض من الغرف بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع على مدار العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. واعتبر التقرير النمو الضخم في المعروض الفندقي شهادة ودليلا على قوة الموارد الثقافية والاقتصادية القوية للأمة.

محركات النمو

يتم توزيع الزيادات المتوقعة عبر عدة مناطق من البلاد، فيما يظهر تحليل إس تي آر، أن 4 مناطق في المملكة من أصل 6 أسواق فرعية متوقع أن تشهد زيادة بنسبة تتجاوز 75% في المعروض الفندقي.

يأتي ذلك، فيما تتبع إس تي آر 1975 سوقا فرعيا حول العالم، حيث تظهر البيانات أن أقل من 2% من هذه المناطق يضيف معروضاً فندقياً يزيد عن 75%.

بينما يتركز جزء كبير من المشروعات المستهدفة في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة، حيث يجري تطوير 28052 غرفة فندقية، من المقرر أن تزيد العديد من الأسواق الفرعية الأخرى في جميع أنحاء المملكة من المعروض الفندقي بنسبة 50% أو أكثر.

العاصمة

وقدر التقرير عدد الغرف الفندقية التي يجري إضافتها في مدينة الرياض، حالياً 13،165 غرفة فندقية، مع معدل نمو متوقع للمعروض يبلغ 75.5%. فيما يشهد الساحل الغربي، مشروعات فندقية قد تضاعف قدرة قطاع الضيافة، حيث سترتفع أعداد الغرف في ميناء جدة المطل على البحر الأحمر تقريباً من 11507 إلى 22705 غرفة.

وذكر التقرير، "بشكل عام، واستناداً إلى النسبة المئوية للنمو، تمثل الأسواق الفرعية داخل المملكة أكثر مشروعات الفنادق قوة في العالم حالياً".

مكة والمدينة

على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أنه في حين أن هناك توزيعاً صحياً لنمو العرض في جميع أنحاء المملكة، فإن المراكز الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتصدران أكبر الزيادات المتوقعة.

كما أوضح التقرير أنه من حيث الحجم فإن الفنادق التي يجري تطويرها أو بناؤها في مكة والمدينة المنورة، أكثر ضخامة من حيث الحجم، حيث تتراوح أعداد الغرف في كل فندق جديد بين 315 و558 غرفة، في المدينتين على التوالي، وهو ما يمثل 4 مرات متوسط حجم الفنادق التي يجري تطويرها في باقي المملكة.

وعلى الصعيد العالمي، من بين أكبر 11 مشروعاً فندقياً قيد التطوير (من حيث عدد الغرف)، يوجد 6 في المملكة العربية السعودية. ومن هؤلاء 5 في مكة. هذه الزيادة في عدد الفنادق الضخمة هي علامة على ثقة المطورين بأنه سيكون هناك الكثير من الطلب لملء هذه الغرف.

ومع ذلك، فإن كل هذه الفنادق قيد التطوير لا تزال غير كافية لتلبية الطلب خلال موسم الحج، والذي يجذب 2 إلى 3 ملايين حاج سنوياً.

وعلاوة على ذلك، مع تخصيص أكثر من 60% من إجمالي المشروعات المستهدفة في المملكة للفنادق التي تستهدف الشرائح الأعلى، فإنه يبشر بالخير لنمو الأسعار في المستقبل.

واختتم التقرير، أن نمو المعروض من الفنادق الرائد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قوة أسواق الضيافة الأخرى في الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بمثابة تأكيد إضافي على أن المنطقة تزداد بسرعة كوجهة سياحية عالمية.