في أول رد لها.. مستأجرة سفينة "السويس" تنفي مسؤوليتها عن تداعيات الحادث

قالت شركة Evergreen Marine Corp التايوانية، مستأجرة سفينة Ever Given التي جنحت في قناة السويس الأسبوع الماضي، وأوقفت حركة المرور البحرية عبر الممر المائي لمدة ستة أيام تقريبًا، إنها ليست مسؤولة عن تأخير أي شحنة تنقلها بسبب الحادث.

وأوضح رئيس الشركة إريك هسيه أن اتفاقيات Evergreen مع العملاء لا تضمن وقت وصول الشحنات، في أول إحاطة للشركة منذ الحظر الذي لحق السفينة بعد إعادة تعويمها، بحسب ما نشرته "بلومبرغ".

وتأثرت عشرات السفن التي استخدمتها Evergreen، بما في ذلك إيفر جيفن، بالحادث وتم تحويل ثلاث سفن حول رأس الرجاء الصالح، وفقًا لهسيه، الذي قال في إفادة صحافية أمس الخميس: "تعرضنا لمخاطر من حادث إيفر جيفن منخفضة للغاية.. حتى لو كانت هناك أضرار، فستتم تغطيتها بالتأمين.. Evergreen خالية من المسؤولية عن تأخير الشحن".

وتأتي التصريحات وسط توقعات بمطالبات قانونية من جميع الأطراف، إذ يمكن لمالكي البضائع على متن السفينة Ever Given والسفن الأخرى المطالبة بتعويض عن التأخير من شركات التأمين الخاصة بهم. كما يمكن لشركات التأمين هذه بدورها رفع دعاوى ضد مالكي Ever Given، الذين سيتطلعون بعد ذلك إلى شركات التأمين الخاصة بهم من أجل الحماية.

وتم نقل سفينة الحاويات العملاقة، التي تم انتشالها من ضفة القناة يوم الاثنين، شمالًا، وخرجت من المسار الرئيسي للقناة لتفتيشها بحثًا عن الأضرار.

وأدى الإغلاق إلى تأخير مئات السفن على طول مجرى مائي يمثل قناة لحوالي 12٪ من التجارة العالمية.

وتحملت الشركة المالكة لـEver Given، شوي كيسن كايشا اليابانية، بعض المسؤولية، لكن المالك قال إن المستأجرين بحاجة إلى التعامل مع مالكي البضائع.

والمستشار القانوني لشركة Evergreen هو Ince Gordon Dadds LLP، كما قال أشخاص مطلعون على هذه المسألة، لـ"بلومبرغ".

وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاثنين، أن المسؤولية عن حادث السفينة العملاقة سيتم تحديدها بعد التحقيق.

وأضاف أن سلطة القناة ليست مذنبة وأن قبطان السفينة - وليس المرشد - هو المسؤول عن السفينة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الخسائر والتعويضات بسبب إغلاق القناة قد تصل لمليار دولار، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ستدفع هذه الأموال وما إذا كانت مصر سعت بالفعل للحصول على تعويضات.

وقدر أن حركة المرور البحري على قناة السويس ستعود على الأرجح إلى أحجامها الطبيعية يوم الاثنين أو الثلاثاء.