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نظام عمل مختلط.. PWC تسمح لموظفيها بمعايير جديدة

pwc
شركة PWC للخدمات والاستشارات المهنية
فيروس كورونا

نظام عمل مختلط.. PWC تسمح لموظفيها بمعايير جديدة

يمكن للعاملين أن يقرروا بأنفسهم نمط عملهم الأكثر فاعلية

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دبي - العربية.نت

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ستسمح شركة الخدمات المهنية PWC لجميع الموظفين في شبكتها باختيار الأوقات التي يعملون فيها بشكل أفضل، بجانب السماح لهم بتقرير ما إذا كانوا يفعلون ذلك بطريقة مختلطة (جزء من الدوام من المنزل، والجزء الآخر من داخل مكاتب الشركة) وبشكل دائم.

ما يسمى بـ "صفقة" الشركة هو نتيجة لاستشارة الموظفين، عبر السماح لهم بأن يقرروا بأنفسهم نمط عملهم الأكثر فاعلية، بما في ذلك ما إذا كان عليهم أداء ساعات عملهم الأساسية إما بالبدء مبكرًا أو الانتهاء في وقت متأخر.

يُسمح أيضًا بالمرونة لمواصلة العمل من المنزل بطريقة مختلطة مع تأكيد PWC أنها تتوقع، بمرور الوقت، أن يقضي الموظفون حوالي 40% من العمل عن بُعد في المنزل و 60% في مكاتبها الخاصة، أو في مواقع العملاء.

كما تم فرض تقييد على الحافز الإضافي المتمثل في القدرة على الانتهاء من العمل مبكرا الجمعة خلال أوقات الصيف.

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سيتمكن الموظفون من العمل لساعات أقل في نهاية الأسبوع خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتعليقًا على الخطوة، قال كيفن إليس، رئيس مجلس الإدارة والشريك الرئيسي في PWC: "تأتي هذه التغييرات استجابة مباشرة لعدد من موظفينا، الذين قالوا إنهم يقدرون مزيجًا من العمل من المنزل والمكتب".

وأضاف: "بدون التخطيط الواعي الآن، هناك خطر أن نفقد أفضل الممارسات من طرق العمل الجديدة هذه عندما ينفتح الاقتصاد مرة أخرى. يتغير مستقبل العمل بهذه الوتيرة التي يجب أن نطورها باستمرار في كيفية قيامنا بالأنشطة لتلبية احتياجات موظفينا وعملائنا".

تمثل الصفقة نقطة انطلاق لشركة PWC ، حيث لا تزال تتوقع عودة غالبية الموظفين إلى المكتب. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نيشن وايد الأسبوع الماضي أنه يمكن للموظفين العمل بشكل دائم من المنزل إذا رغبوا في ذلك.

سيتم تنفيذ السياسات الجديدة تدريجيًا، مع تخفيف القيود، وسيبدأ المزيد من الأشخاص في العودة إلى المكاتب.

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