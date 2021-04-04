البنك الدولي: 50% من المواطنين في لبنان تحت خط الفقر

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن البنك عرض تقديم 246 مليون دولار لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، بشرط ضمان الشفافية في وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أنه لم يتم تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية، محذرا من أن لبنان يقف على حافة الإفلاس.

وقال: "50% من المواطنين في لبنان تحت خط الفقر، والبلاد تقف على حافة الإفلاس ولابد من الشفافية وتطبيق الإصلاحات".

السعودية قطعت شوطاً لتنويع مصادر الاقتصاد

وفي منطقة الخليج، قال بلحاج، إن السعودية قطعت شوطا طيبا في جهود تنويع مصادر الاقتصاد ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف في حديثه مع العربية أن البنك مستعد لتقديم الدعم التقني والمالي لبلدان المنطقة لتنويع مصادر الاقتصاد.

وأشار إلى أنه لابد من رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لاستيعاب الزيادة في الطاقة العاملة في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن 300 مليون شاب سيكونون في طاقة العمل بحلول 2050 ولا بد من استيعابهم في سوق العمل، مؤكدا أن القطاع الخاص وحده هو القادر على استيعاب هذه الشباب.

دول تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مثل لبنان

وأكد على ضرورة فتح اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القطاع الخاص.

وأوضح أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع مستويات الديون عالميا لتحفيز الاقتصادات ودعم الشركات الصغيرة والقطاعات الصحية، وهو ما يعد أمرا إيجابيا واستثمارا في الاقتصاد، إلا في بعض الدول التي تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مثل لبنان وتونس.