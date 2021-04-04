تسليمات تاريخية من "تسلا" بالربع الأول.. وتوقف تام لإنتاج هذين الطرازين!

سلمت شركة "تسلا" 184،800 سيارة خلال الربع الأول من عام 2021، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة إنتاج 180.338 سيارة فقط.

وجاءت نتائج "تسلا"، أعلى من توقعات المحللين، حيث كانت التوقعات تشير إلى تسليم حوالي 168000 سيارة خلال هذه الفترة، وفقاً للتقديرات التي جمعتها منصة البيانات فاكتست FactSet. حيث تراوحت التقديرات من 145000 إلى 188000 عملية تسليم.

وتأتي النتائج الجديدة، فيما تجاوزت تسليمات الربع الأول الرقم القياسي السابق لشركة تسلا البالغ 180570 عملية تسليم في الربع الرابع من عام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت المفاجأة، أن جميع السيارات الكهربائية التي أنتجتها تسلا خلال الربع الأول كانت من طراز 3 سيدان وطراز Y كروس أوفر، فيما لم تنتج أياً من سياراتها من طراز S سيدان وسيارات الدفع الرباعي طراز X باهظ الثمن.

فيما سلمت الشركة نحو 2020 سيارة من طرازيها S وX من المخزون المتبقي من العام الماضي، شكلا نحو 1% فقط من إجمالي عمليات التسليم خلال الربع الأول.

قالت "تسلا" في بيان: "إنه مع تركيب واختبار معدات جديدة في الربع الأول، فإن الشركة الآن في المراحل الأولى من زيادة الإنتاج للإصدارات المحدثة من S وX".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، خلال آخر مكالمة أرباح للشركة في 27 يناير: "لقد تمكنا من طرح طراز Plaid Model S وX - سيتم تسليم الطراز S في فبراير والطراز X بعد ذلك بقليل". وأضاف "أن طراز S Plaid، في مرحلة الإنتاج الآن".

ويرجع السبب وراء عدم إنتاج طرازي S وX خلال الربع المنتهي في مارس، إلى حريق في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا، والإغلاق المؤقت الذي نسبه ماسك إلى نقص في قطع الغيار، ونقص أوسع في الرقائق في الصناعة، فضلاً عن مشكلات لوجيستية متعلقة بقدرة الموانئ واستمرار تفشي وباء كورونا.

تمثل أرقام التسليم الأخيرة لـ تسلا أكثر من 100% زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما بدأت الشركة لأول مرة في عمليات التسليم وحجم الإنتاج من الطراز Y. ومع ذلك، زادت تسليمات الربع الأول بنسبة تزيد قليلاً عن 2% عن الربع المنتهي في عام 2020 عندما سلمت تسلا 180،570 سيارة.