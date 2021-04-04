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انهيار الأصول غير القابلة للاستبدال NFTs.. فهل انفجرت الفقاعة؟

إن إف تي
أصول رقمية غير قابلة للاستبدال
ثروات

انهيار الأصول غير القابلة للاستبدال NFTs.. فهل انفجرت الفقاعة؟

متوسط أسعارها تراجع 70% عن مستويات فبراير

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار المقتنيات الرقمية مثل التذكارات الفنية والرياضية، مما يعيد التركيز مرة أخرى على ما إذا كان السوق الناشئ لما يسمى بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs هو أكثر من مجرد هوس عابر.

انخفض متوسط أسعار الرموز غير القابلة للاستبدال -والتي تعتبر شهادات رقمية قابلة للتداول وتستخدم تقنية سلاسل الكتل blockchain لإثبات ملكية الأصول عبر الإنترنت - بنسبة 70% تقريباً من ذروتها المحققة في فبراير إلى حوالي 1400 دولار في المتوسط، وفقاً لموقع Nonfungible.com، الذي يتتبع مجموعة متنوعة من أسواق الرموز.

يأتي ذلك، فيما بلغ الاهتمام المتزايد بـ NFTs ذروته الشهر الماضي عندما بيع عمل فني رقمي من Beeple مقابل 69.3 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويرى البعض أن الرموز غير القابلة للاستبدال كانت أحد نتائج عمليات التحفيز الضخمة من البنوك المركزية عالمياً، ومقدر لها أن تتلاشى مع انتهاء هذه الخطط. فيما يجادل الآخرون الذين يدرسون التكنولوجيا بأن استخدام blockchain لخلق ندرة للمقتنيات الرقمية هو ابتكار دائم وليس بدعة سعرية.

بدوره، قال الأكاديمي بجامعة بيتسبرغ، كريس ويلمر: "ليس من المجدي وصف المفهوم بأنه فقاعة مالية". وأكد أن الرموز غير القابلة للاستبدال ليست في فقاعة عند مقارنتها بالعملات المشفرة".

كانت مبيعات الأصول الرقمية القائمة على سلاسل الكتل Blockchain جارية بالفعل في عام 2018، عندما دفع 10 جامعين 1 مليون دولار مقابل صورة رقمية لـ وردة.

وعلى الرغم من تراجع أحجام التداول ومتوسط الأسعار عن القمم الأخيرة المحققة في شهر فبراير، تظهر بيانات أخرى أن العديد من NFTs لا تزال تحقق مكاسب كبيرة لعام 2021. فخلال الربع الأول، ارتفعت القيمة السوقية لـ 38 أصل غير قابل للاستبدال والتي تتبعها منصة CoinMarketCap بأكثر من ثمانية أضعاف لتصل إلى 22.5 مليار دولار.

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