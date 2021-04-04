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1 % من مواطني هذه الدولة يسيطرون على 45% من رحلات السفر!

طيران
صورة تعبيرية عن الطيران
سياحة

1 % من مواطني هذه الدولة يسيطرون على 45% من رحلات السفر!

كلما ارتفع الدخل تراجعت سيطرة القلة على الرحلات الجوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت دراسة حديثة لأحد المؤسسات التي تناهض التغيرات المناخية والمعروفة باسم "ممكن" Possible، أن عدداً صغيراً من المسافرين الدائمين سيطروا على السفر الجوي قبل الوباء مع سفر الغالبية العظمى محلياً فقط.

ووجدت الدراسة، أن مستويات الدخل قد يكون لها دور في نسب التركز المرتفعة في بعض البلدان عن غيرها، فكلما ارتفع الدخل قلت سيطرة القلة على الرحلات الجوية، حيث أظهرت الدراسة أن 22% من الكنديين يسيطرون على نحو 73% من الرحلات الجوية.

كما كشفت الدراسة والتي نشرتها الإذاعة البريطانية BBC، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن 1% من الهنود يستحوذون على حصة تبلغ 45% من الرحلات الجوية في البلاد، فيما يسيطر 5% من الصينيين على نحو 40% من السفر الجوي في الصين، حيث تمثل الدولتان الآسيويتان وحدهما نحو ثلث سكان الأرض بما يصل إلى 2.7 مليار نسمة.

على الجانب الآخر، وتحديداً في الولايات المتحدة، يستحوذ 12% من الأميركيين على 66% من جميع الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة، فيما يسيطر 15% من سكان المملكة المتحدة على 70% من الرحلات الجوية.

السيطرة على السفر
السيطرة على السفر

يأتي ذلك، بينما تتزايد الدعوات من المجموعات البيئية لتطبيق "ضريبة المسافر الدائم" وهي ضريبة تزيد كلما زاد عدد رحلات الطيران التي يقوم بها الشخص كل عام.

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