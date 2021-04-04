.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا تحقق رقما قياسيا لمتوسط التطعيمات اليومية ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
لقاح كورونا

أميركا تحقق رقما قياسيا لمتوسط التطعيمات اليومية ضد كورونا

تجاوز المتوسط الآن 3 ملايين لقاح يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبلغت الولايات المتحدة يوم السبت عن رقم قياسي يومي آخر لجرعات جديدة من لقاح كوفيد-19، مما رفع المعدل الأسبوعي للجرعات الجديدة يومياً إلى أكثر من 3 ملايين، وفقاً للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC.

بدورها، ذكرت وكالة الصحة العامة يوم السبت أنه تم إعطاء 4.1 مليون جرعة جديدة، حيث يعد أعلى معدل تطعيمات يومية منذ أن أجازت إدارة الغذاء والدواء FDA اللقاحات لاستخدامها في حالات الطوارئ في أواخر العام الماضي.

وتلقى حوالي 104.2 مليون مقيم في الولايات المتحدة، أو 31% من السكان، جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين أن 59.9 مليون شخص، أو 18% من السكان، تم تطعيمهم بالكامل. حيث تتطلب لقاحات فايزر، وموديرنا جرعتين لإحداث مناعة كاملة؛ فيما يتطلب لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة للوقاية من الوباء.

البنك الدولي: 50% من المواطنين في لبنان تحت خط الفقر قصص خاصة البنك الدولي البنك الدولي: 50% من المواطنين في لبنان تحت خط الفقر

تأتي الزيادة في جرعات اللقاح اليومية مع زيادة العرض المتاح وتوسيع الأهلية في جميع أنحاء البلاد.

على الجانب الآخر، بلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة في البلاد لمدة سبعة أيام 64617، بزيادة 6% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقاً لتحليل CNBC لبيانات جامعة جونز هوبكنز، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، انخفض المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة في الولايات المتحدة يومياً بنسبة 12% إلى 847.

وفي يوم الجمعة أيضاً، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد يمكنهم السفر "بمخاطر منخفضة على أنفسهم"، بينما لا يزالون يشددون على الحاجة إلى ارتداء قناع والحفاظ على التباعد الجسدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد