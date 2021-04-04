أميركا تحقق رقما قياسيا لمتوسط التطعيمات اليومية ضد كورونا

أبلغت الولايات المتحدة يوم السبت عن رقم قياسي يومي آخر لجرعات جديدة من لقاح كوفيد-19، مما رفع المعدل الأسبوعي للجرعات الجديدة يومياً إلى أكثر من 3 ملايين، وفقاً للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC.

بدورها، ذكرت وكالة الصحة العامة يوم السبت أنه تم إعطاء 4.1 مليون جرعة جديدة، حيث يعد أعلى معدل تطعيمات يومية منذ أن أجازت إدارة الغذاء والدواء FDA اللقاحات لاستخدامها في حالات الطوارئ في أواخر العام الماضي.

وتلقى حوالي 104.2 مليون مقيم في الولايات المتحدة، أو 31% من السكان، جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين أن 59.9 مليون شخص، أو 18% من السكان، تم تطعيمهم بالكامل. حيث تتطلب لقاحات فايزر، وموديرنا جرعتين لإحداث مناعة كاملة؛ فيما يتطلب لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة للوقاية من الوباء.

تأتي الزيادة في جرعات اللقاح اليومية مع زيادة العرض المتاح وتوسيع الأهلية في جميع أنحاء البلاد.

على الجانب الآخر، بلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة في البلاد لمدة سبعة أيام 64617، بزيادة 6% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقاً لتحليل CNBC لبيانات جامعة جونز هوبكنز، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

NEW: 4.1 million vaccines reported today.



From 3.5 million last Saturday. — Andy Slavitt (@aslavitt46) April 3, 2021

ومع ذلك، انخفض المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة في الولايات المتحدة يومياً بنسبة 12% إلى 847.

وفي يوم الجمعة أيضاً، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد يمكنهم السفر "بمخاطر منخفضة على أنفسهم"، بينما لا يزالون يشددون على الحاجة إلى ارتداء قناع والحفاظ على التباعد الجسدي.