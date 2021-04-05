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أكبر شركة طاقة شمسية في العالم تنضم إلى عالم الهيدروجين

ألواح شمسية
ألواح شمسية
الطاقة المتجددة

أكبر شركة طاقة شمسية في العالم تنضم إلى عالم الهيدروجين

القيمة السوقية للشركة تبلغ 52 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة "سولارزوم" الصناعية، أن شركة "لونجي غرين إنيرجي تكنولوجي" الصينية، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، تعتزك دخول سوق الهيدروجين.

وتعد الشركة التي تصنع الرقائق والخلايا والألواح أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها حوالي 52 مليار دولار اعتباراً من إغلاق يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تتجه شركات الطاقة بشكل متزايد إلى الهيدروجين كوقود محتمل خال من الكربون يمكن إنتاجه عن طريق المعدات التي تعمل بالطاقة المتجددة، ثم يتم تخزينها ونقلها واستخدامها في كل شيء من السيارات إلى المولدات الكهربائية إلى مصانع الصلب.

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في مقابلة العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "لونجي"، لي زوهانغو، إن مزيجاً من الطاقة الشمسية والتخزين سيكون أرخص شكل من أشكال الطاقة في معظم الدول على مستوى العالم بحلول نهاية العقد.

وقال: "نحن لا ننظر إلى اليوم فقط، ولكن أيضاً بعد ثلاث أو خمس سنوات أو حتى بعد ثماني أو عشر سنوات".

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