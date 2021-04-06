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أبيكورب للعربية: سنصدر سندات قد تصل لمليار دولار بالربع الثالث

شركات

أبيكورب للعربية: سنصدر سندات قد تصل لمليار دولار بالربع الثالث

الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب أحمد علي عتيقة قال إن هذه السندات قد تكون "سندات خضراء"

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب أحمد علي عتيقة، في مقابلة مع "العربية"، إن نتائج أبيكورب المالية عام 2020 كانت استثنائية بكل المقاييس، بالرغم من الصعوبات غير المسبوقة التي حدثت في العام سواء على صعيد الأزمة المالية والصحية في آن معاً.

وأوضح أن السبب في نمو أرباح أبيكورب يعود لعدة عوامل منها نمو محفظة تمويل المشاريع والتجارة بـ6% وهذا يترجم بقروض إضافية بـ1.7 مليار دولار، بما يشمل تمويل مشاريع في القطاعين العام والخاص.

على سبيل المثال، قامت شركة أبيكورب في تمويل مشروع لطاقة الرياح في الأردن، ومشاريع للطاقة المتجددة في السعودية وكذلك الدخول مع "أكواباور" في مشاريع بالبحرين وغيرها... كما تمويل شركات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية في الإمارات.

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ونوه عتيقة إلى أن مشاريع القطاع العام استحوذت بنسبة 65% من إجمالي القروض، والباقي للقطاع الخاص، مؤكدا عدم مواجهة الشركة أية مشاكل في التمويل وبالتالي "لم نؤخد مخصصات إضافية في هذا الجانب".

وعن حجم القروض التي قد تمنح في تمويل المشاريع في 2021، أكد عتيقة أن تمويل المشاريع سيستمر في دعم عملية التحول في قطاع الطاقة الجارية في المنطقة ودعم الصناعات البترولية بكل تفرعاتها بحوالي 1.7 مليار إلى 2 مليار دولار كتمويل إضافي هذا العام.

إلى ذلك، أوضح أن الاستثمار في السندات مكّن الشركة من اقتناص الفرص خلال الفترات الزمنية التي كانت الأسعار فيها مناسبة، ومن ثم تحقيق الأرباح عند بيعها.

وأشار إلى أن الشركة قد أصدر سندات بمليار دولار العام الماضي بأسعار قياسية، لافتا إلى أن الشركة ستلجأ إلى الأسواق الدولية مرة أخرى في الربع الثالث أو الربع الرابع لإصدارات جديدة قد تكون سندات خضراء، بحجم يتراوح بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار.

وكانت أرباح شركة " أبيكورب" APICORP قد ارتفعت بـ3% خلال عام 2020، مقارنة مع العام الذي سبقه، لتصل إلى 115 مليون دولار.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها لنمو محفظة تمويل المشاريع والتجارة بـ6% خلال العام 2020، لتصل إلى 3.9 مليار دولار.

إضافة إلى نمو محفظة الخزانة والأوراق المالية بـ13%، وتحقيقها مكاسب رأسمالية بقيمة 46 مليون دولار، وهو ما جاء أعلى من مكاسب عام 2019 بـ6 مرات.

من ناحية أخرى، نمت الميزانية العمومية لشركة APICORPبـ7.5% خلال العام الماضي، إذ وصلت إلى 7.89 مليار دولار.

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