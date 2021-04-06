إذا لم تكن راضياً عن العمل.. اتبع هذه القواعد في التفاوض! 

في بعض الصناعات، أدى ضعف سوق العمل إلى ترك المتقدمين للوظائف أمام عدد محدود من الخيارات ونفوذ أقل، وأصبح أرباب العمل في وضع أفضل لإملاء شروطهم. أما العاطلون عن العمل، أو الذين تبدو وظيفتهم الحالية مهتزة، فقد شهدوا انخفاضاً أكبر في قدرتهم على المساومة.

لكن تعقيد سوق العمل يخلق فرصاً للناس للتفاوض على شروط وأحكام التوظيف. وفقاً لما كتبه أستاذ إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال، ديباك مالهوترا، والمؤلف لكتاب "التفاوض على المستحيل".

يرى مالهوترا، أن التفاوض يكون أكثر أهمية عندما يصبح هناك نطاق واسع من النتائج المحتملة. فبعض الإستراتيجيات والتكتيكات والمبادئ يمكن أن تساعدك في معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها الأشخاص في التفاوض مع أصحاب العمل. وحدد مالهوترا، قواعد يجب اتباعها عند التفاوض على الوظيفة، وهي كما يلي:

لا تقلل من أهمية الإعجاب بك

يرى مالهوترا، أنه لن يقاتل أحد لتوظيفك إذا لم تكن محبوباً، وهو ما يعني كيفية إدارة التوترات الحتمية في التفاوض، والاستمرار دون أن تكون مصدر إزعاج، وفهم كيف يرى الآخرون وجهة نظرك.

وتعني تلك القاعدة أكثر من كونك مؤدباً؛ مثل السؤال عما تستحقه دون أن تبدو جشعاً، والإشارة إلى أوجه القصور في العرض المقدم لك دون أن تبدو تافهاً، وأن تكون مثابراً دون أن تكون مصدر إزعاج.

ساعدهم في فهم أسبابك

بالتأكيد، لا يكفي فقط أن تكون محبوباً للموافقة على شروطك للوظيفة، فلا تدع اقتراحك يتحدث عن نفسه مثل أن تطلب زيادة في الراتب 15% أو العمل من المنزل، عليك أن تسوق الأسباب وراء طلبك، مثل ارتفاع المصروفات الدراسية لأبنائك، أو عودتهم مبكراً من المدرسة في أحد الأيام وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة وجودك في المنزل.

ووفقاً لـمالهوترا، فإن التفاوض على نقاط غير مدعومة بأسباب حتى إذا كنت محبوباً، يجعلك تبدو متعجرفاً.

امنحهم فرصة للحصول على خدماتك

كثيراً ما تنجح إستراتيجية "الحصان الأسود"، وهي أن تظهر لشركتك أنك جاد في التعاقد مع أحد الشركات المنافسة، لكن يجب أن تمنحهم الفرصة للحصول على خدماتك بأن توضح لهم الأسباب وراء انتقالك من شركتك الحالية إلى شركة أخرى، حتى يكون لديهم تفهم وراء طلباتك ومحاولة تلبيتها للاحتفاظ بك.

ليسوا سواء



عليك أن تفهم الشخص الذي يجلس أمامك على الطاولة في مقابلات العمل، إذا ما كان هو مديرك المباشر، أم أنه ممثل الموارد البشرية في الشركة، فالأخير يمكنك أن تسأله عن كل تفاصيل العرض سواء الراتب وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأمور، أما الشخص الذي قد يكون رئيسك في العمل فلا تحاول إزعاجه بأمور قد تبدو تافهة.

يقول مالهوترا، إن مسؤولي الموارد البشرية يقابلون العديد من المتقدمين ولن يقدموا على كسر القواعد من أجل أحدهم، في حين أن رئيسك المحتمل قد يقدم إليك عرضاً خاصاً لأنه المستفيد المباشر من خدماتك.

افهم قيودهم

يضيف مالهوترا، في مقاله لمجلة جامعة هارفارد، أن هناك بعض القيود لدى الشركات قد تمثل سقف التفاوض بالنسبة لهم، فعلى سبيل المثال، إذا كنت أحد المتقدمين لشغل وظيفة في شركة كبرى تحتاج 20 موظفاً لشغل نفس الوظيفة فإن التمايز في الراتب قد يكون مستحيلاً، إلا أن نقاط التفاوض يجب أن تكون أكثر مرونة حول أمور أخرى، مثل مواعيد بدء العمل، أو الإجازات أو مكافآت التوقيع، فيما لو كانت الشركة أصغر فإنه يمكنك التفاوض على الراتب الأساسي والمسمى الوظيفي وليس أكثر من ذلك.

ويقول مالهوترا، كلما فهمت القيود بشكل أفضل، زاد احتمال قدرتك على اقتراح خيارات تحل مشاكل كلا الجانبين.

كن مستعداً للأسئلة الصعبة

واجه العديد من المرشحين للوظائف أسئلة صعبة كانوا يأملون في عدم مواجهتها: هل لديك أي عروض أخرى؟ إذا قدمنا لك عرضاً غداً، فهل ستقول نعم؟ هل نحن خيارك الأفضل؟ إذا لم تكن مستعداً، فقد تقول شيئاً مراوغاً بشكل غير لائق أو، الأسوأ، غير صحيح.

وينصح مالهوترا، بألا تكذب أبداً في التفاوض. غالباً ما يضر بك ذلك، ولكن حتى لو لم يحدث، فهو غير أخلاقي.

الخطر الآخر هو أنه في مواجهة سؤال صعب، قد تحاول جاهداً أن تُرضي الطرف الآخر وينتهي بك الأمر إلى فقدان الرافعة المالية.

ركز على نية السائل وليس على السؤال

إذا جاء إليك شخص ما من زاوية لم تكن تتوقعها، على الرغم من استعدادك، فتذكر هذه القاعدة البسيطة: ليس السؤال هو المهم ولكن نية السائل.

غالباً ما يكون السؤال صعباً ولكن نية السائل حميدة. فقد يكون صاحب العمل الذي يسأل عما إذا كنت ستقبل عرضاً على الفور غداً مهتماً ببساطة بمعرفة ما إذا كنت متحمساً حقاً للوظيفة، وليس محاولة وضعك في مأزق.

وقد يتم تصميم سؤال حول ما إذا كان لديك عروض أخرى ليس لعرض البدائل الضعيفة لديك ولكن ببساطة لمعرفة نوع البحث الذي تقوم به، وما إذا كانت هذه الشركة لديها فرصة في الحصول عليك. إذا لم يعجبك السؤال، فلا تفترض الأسوأ. بدلاً من ذلك، أجب بطريقة تتناول ما تعتقد أنه النية، أو اطلب توضيحاً للمشكلة التي يحاول القائم بإجراء المقابلة حلها.

النظر في الصفقة برمتها

بالنسبة لكثير من الناس، فإن "التفاوض على عرض العمل" و "التفاوض على الراتب" مترادفان. لكن الكثير من رضاك عن الوظيفة سيأتي من عوامل أخرى يمكنك التفاوض بشأنها، وربما تكون أسهل من الراتب.

وينصح مالهوترا، بألا تركز على المال. ركز على قيمة الصفقة بأكملها: المسؤوليات، والموقع، والسفر، والمرونة في ساعات العمل، وفرص النمو والترقية، والامتيازات، ودعم التعليم المستمر، وما إلى ذلك. لا تفكر فقط في كيفية استعدادك للمكافأة ولكن أيضاً في متى؟

تفاوض على المشاكل المتعددة وليس بتسلسل

إذا قدم لك شخص ما عرضاً وكنت مهتماً بشكل مشروع بأجزاء منه، فمن الأفضل عادة اقتراح كل التغييرات مرة واحدة.

وينصح مالهوترا، بألا تقدم طلباتك في شكل متسلسل، حيث سيتفهم المفاوض الأولويات بالنسبة لك، وقد يصل معك إلى حل جزئي لبعض النقاط بناءً على أولوياتها بالنسبة لك، وهو ما قد ينهى المفاوضات عند أقل طلباتك أهمية، فعليك دائماً أن تقدم اقتراحاً لكل التغييرات التي تحتاجها في العرض مرة واحدة.

لا تفاوض من أجل التفاوض

إذا قمت بالمساومة على كل شيء صغير فقط للتفاوض وإظهار قدراتك العظيمة على ذلك، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن يفهمك الناس بطريقة خاطئة، ويمكن أن يحد ذلك من قدراتك على التفاوض مع الشركة لاحقاً في حياتك المهنية عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

قارب بين عروض العمل

في بداية البحث عن عمل، غالباً ما ترغب في الحصول على عرض واحد على الأقل حتى تشعر بالأمان. ينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين أنهوا برنامجاً للحصول على درجة علمية، عندما يجري الجميع مقابلة وبعضهم يحتفلون بانتصارات مبكرة.

ومن المفارقات أن الحصول على عرض مبكر يمكن أن يكون مشكلة: بمجرد أن تقدم الشركة عرضاً، فإنها تتوقع إجابة معقولة قريباً. فإذا كنت تفكر في وظائف متعددة، فمن المفيد أن تكون جميع عروضك قريبة من بعضها البعض. لذلك لا تخف من إبطاء العملية مع صاحب عمل محتمل أو تسريعها مع صاحب عمل آخر، من أجل وضع جميع خياراتك في وقت واحد.

لا تصغي للإنذارات

لا يحب الناس أن يقال لهم "افعل هذا أو لا تفعلوا ذاك". لذا تجنب إعطاء الإنذارات، أو السماح لها أن تسيطر على تفكيرك، فإذا كان المفاوض الجالس على الطرف الثاني من الطاولة يوجه لك إنذاراً بأنه الموعد الأخير، فالنصيحة "فقط تجاهله". لأنه في مرحلة ما قد يدرك الشخص الذي قدمه أنه يمكن أن يفسد الصفقة ويرغب في استعادتها. ويمكنه فعل ذلك بسهولة أكبر دون أن يفقد ماء وجهه.

المثابرة

ينصح مالهوترا، بأن تتابع السؤال حول موعد تقديم عرض رسمي إليك، إذا لم تكن تتحلى بالصبر لانتظار الاتصال النهائي، ويقول: "من الأفضل أن تبدأ بطلب توضيح بشأن التوقيت وما إذا كان هناك أي شيء يمكنك فعله للمساعدة في تحريك الأمور".

حافظ على مسارك للمستقبل

تأتي النصيحة الأخيرة لأستاذ إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، بأنه يمكنك أن تتحول إلى مفاوض ناجح لكن في المكان الخطأ، فقبل كل شيء يجب أن تتأكد أنك تتفاوض على الوظيفة التي تحدد المسار الذي تريد الذهاب إليه، وهو ما يتطلب منك عمليات بحث شاملة ومدروسة لكل الوظائف.