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بدائي لكنه فعّال.. "فالنيفا" الفرنسية تبدأ التجارب النهائية للقاح كورونا

فالنيفا
لقاح فالنيفا
لقاح كورونا

بدائي لكنه فعّال.. "فالنيفا" الفرنسية تبدأ التجارب النهائية للقاح كورونا

"فالنيفا" تتوقع إنتاج 60 مليون جرعة حتى الربع الأول من 2022

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دبي - العربية.نت

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تخطط فالنيفا Valneva SE لبدء تجارب المرحلة النهائية على لقاح كوفيد-19 المرشح هذا الشهر بعد دراسات إيجابية في المراحل المبكرة، وهي خطوة للأمام في لقاح من المدرسة القديمة التي تدعمها حكومة المملكة المتحدة.

وإلى ذلك، قالت الشركة الفرنسية يوم الثلاثاء إن اختبار المرحلتين الأولى والثانية أنتج مستويات كبيرة من الأجسام المضادة في أكثر من 90% من المشاركين ولم يثر أي مخاوف تتعلق بالسلامة. وتفاعلت الأسهم بإيجابية مع بيان الشركة، حيث ارتفعت 8.4% في بورصة باريس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويستخدم اللقاح عينة من الفيروس الذي تم قتله لتحفيز الاستجابة المناعية دون التسبب في المرض - وهو نهج تم استخدامه لعقود مع التطعيمات ضد شلل الأطفال والالتهاب الكبدي الوبائي أ.

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من جانبها، قالت فالنيفا إن ملف الأمان الراسخ للجرعات الميتة من الفيروس قد يسمح باستخدام لقاح ناجح في مجموعة أكبر من الأشخاص أكثر من التقنيات الحديثة.

ويتشابه لقاح فالنيفا، مع اللقاح الصيني، الذي أنتجته شركة "سينوفارما"، باستخدام فيروس بأكمله بدلاً من معالجة جزء منه، مثل لقاحات الحمض النووي الريبي mRNA من شركات فايزر، ومودرنا، أو لقاحات ناقلات الفيروس الغُدّية من أسترازينيكا، وجونسون أند جونسون، يمكن أن تعالج جرعات فالنيفا الطفرات الجينية من الفيروس بصورة أفضل.

وتتوقع فالنيفا تسليم 60 مليون جرعة من اللقاح، ببلوغ الربع الأول من عام 2022، حال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

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