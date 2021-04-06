شركات الطيران تستنفر.. هل يتغير مشهد السفر هذا الصيف؟

قالت شركة "دلتا إيرلاينز" إنها استدعت جميع طياريها المتوقفين عن العمل والبالغ عددهم 1713 طيارًا في الأول من أبريل، بعد أن تسبب نقص الطيارين في إلغاء العديد من رحلات الشركة مع عودة انتعاش سوق السفر الجوي.

واضطرت "دلتا" إلى إلغاء حوالي 100 رحلة يوم الأحد الماضي، بسبب نقص في الموظفين.

وقالت الشركة، أمس الاثنين، إنه سيتم تدريب حوالي 400 طيار في الوقت المناسب لبدء الطيران مرة أخرى هذا الصيف.

وفي غضون ذلك، قالت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" إن 209 طيارين سيعودون من إجازتهم الطوعية في الأول من يونيو.

وتُظهر استدعاءات الطيارين كيف تكثف شركات الطيران الأميركية جهودها للاستعداد لصيف من المحتمل أن يكون مزدحمًا، حيث يتلقى المزيد من الناس لقاحات Covid-19.

بدورها، قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأسبوع الماضي، إنها ستوظف 300 طيار جديد، مما يؤكد الانعكاس الدراماتيكي لواقع الصناعة التي كانت قبل عام تنتهج سياسة تخفيض الرواتب والدفع بموظفيها نحو التقاعد المبكر وبرامج الإجازات المؤقتة.

ومر أكثر من 1.5 مليون مسافر عبر نقاط التفتيش الأمنية المحلية في الولايات المتحدة في 4 أبريل، مقارنة بـ122029 فقط في العام السابق، بحسب "بلومبرغ".

وقالت كل من "يونايتد" و"أميركان إيرلاينز غروب" إن طائراتهما ممتلئة بنسبة 80٪.

وستتحسن موثوقية "دلتا" في فصلي الربيع والصيف، حيث يتم تطعيم المزيد من القوى العاملة لديها، إلى جانب عودة المزيد من الطيارين إلى الطيران النشط، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.