"كلوب هاوس" تمكن صناع المحتوى من جني الأرباح عبر ميزة جديدة

كشف تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس Club house، عن ميزة جديدة لمنشئي المحتوى على التطبيق، والتي تتيح للمستخدمين دفع الأموال مباشرة إلى منشئ المحتوى، في خطوة وصفتها الشركة بأنها لمساعدة المبدعين في بناء مجتمع وجمهور وتأثير أكبر.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، إن الخدمة ستساعد منشئ المحتوى على التطبيق في جني الأموال والازدهار على المنصة، والتي وصفتها بأنها تقضي على عالم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: "سيتمكن جميع المستخدمين من إرسال المدفوعات اليوم، وسنقوم بإطلاق القدرة على تلقي المدفوعات على دفعات، بدءاً من مجموعة اختبار صغيرة اليوم. نأمل في جمع التعليقات وتحسين الميزة ونشرها للجميع قريبا"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

نظام جديد

بدوره كشف الرئيس التنفيذي لشركة سترايب Stripe، لحلول الدفع الإلكتروني، باتريك كوليسون، في تغريدة له، عن تعاقد سترايب مع كلوب هاوس لتقديم خدمة الدفع من المشتركين على المنصة، للمبدعين من منشئي المحتوى على التطبيق.

وقال كوليسون في تغريدته: "يسعدنا العمل مع كلوب هاوس في تقديم خدمة الدفع اللا تلامسي لمنشئي المحتوى على التطبيق".

وأضاف: "من الرائع أن ترى نظاماً أساسياً اجتماعياً جديداً يركز أولاً على دخل * المشارك * بدلاً من تحقيق الدخل من الإعلانات.. متحمس للاقتصاد المبدع المزدهر والعصر التالي لنماذج الأعمال التجارية عبر الإنترنت".



طريقة العمل

وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، فإنه لإرسال دفعة في Clubhouse، ما عليك سوى النقر على الملف الشخصي لمنشئ المحتوى (الذي تم تمكين الميزة به) والنقر على "إرسال الأموال".

ثم يجب إدخال المبلغ الذي ترغب في إرساله لهم. وفي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، سيُطلب منك تسجيل بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم.

وأكدت الشركة أن 100% من الأموال ستذهب إلى المنشئ، فيما ستحصل شركة "سترايب" على رسوم بسيطة مقابل خدماتها لنقل الأموال، فيما لن تحصل "كلوب هاوس" على أي شيء.