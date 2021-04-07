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حكومة أوروبية ترفض شراء أسهم أكبر شركاتها للبنية التحتية 

شركة الكهرباء الفرنسية
شركة الكهرباء الفرنسية إي دي إف
اقتصاد

حكومة أوروبية ترفض شراء أسهم أكبر شركاتها للبنية التحتية 

الخطة تقدر إنقاذ EDF بقيمة 12 مليار دولار 

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دبي - العربية.نت

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رفضت الحكومة الفرنسية اقتراحاً بإنفاق 10 مليارات يورو (11.9 مليار دولار) في شراء حصة مساهمي الأقلية في شركة الكهرباء الفرنسية Electricite de France SA مع استمرار المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن خطط دعم الشؤون المالية للمرافق.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية الفرنسية تأكيد هذا الرقم، في حين قال شخص مطلع على خطط الحكومة إنها مبالغ فيها بشكل كبير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره قال القيادي في الكنفدرالية العامة للعمل، سيباستيان مينيسبلييه، في وقت سابق لبلومبرغ إن الحكومة تخطط لإنفاق 10 مليارات يورو لشراء حصص الأقلية كجزء من إصلاح أوسع لدعم الشؤون المالية لشركة EDF، استشهد مينيسبلييه بعرض قدمه وزير المالية برونو لو مير لممثلي النقابات يوم الثلاثاء.

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فيما تبلغ قيمة حصة الـ 16.3% التي لا تمتلكها الحكومة الفرنسية من شركة EDF حوالي 5.7 مليار يورو، وفقاً لسعر إغلاق يوم الثلاثاء.

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