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الصين تحصد نصيب الأسد في سوق الهواتف.. وصراع القمة محسوم

هواتف ذكية الصين
تكنولوجيا

الصين تحصد نصيب الأسد في سوق الهواتف.. وصراع القمة محسوم

الشركات الصينية استحوذت على نحو 49% من سوق الهواتف المحمولة في 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس LG Electronics رسمياً إغلاق أعمالها في مجال الهواتف الذكية بحلول 31 يوليو المقبل، في بيان نُشر يوم الاثنين.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن خروجها من سوق الهاتف المحمول ذي الطابع التنافسي القوي، سيسمح لها بتركيز الموارد في مجالات النمو مثل مكونات السيارات الكهربائية، والأجهزة المتصلة، والمنازل الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأعمال التجارية، فضلاً عن المنصات والخدمات الأخرى.

خارج المنافسة

يأتي ذلك، فيما كانت "إل جي" ذات يوم تتفوق على شركة "أبل" في سباق الهواتف الذكية، عندما أطلقت أول هاتف بشاشة تعمل باللمس، والمعروف باسم "إل جي برادا"، في عام 2006، قبل أن تطيح بها المنافسة خارجاً مثلما حدث مع عملاق الهواتف السابق نوكيا.

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ووفقاً لتقديرات شركة أبحاث الهواتف الذكية كونتر بوينت Counterpoint، لعام 2020، لا يزال عملاق الهواتف الذكية الكوري الجنوبي "سامسونغ" يحتل الصدارة، مع حصة سوقية تقدر بنحو 19.2%، فيما تأتي شركة "أبل" الأعلى قيمة في العالم من حيث رأس المال السوقي، في المرتبة الثانية بهاتفها الشهير "آيفون" مع حصة سوقية تقدر بنحو 15.1%.

تواجد صيني لافت

يشير التقرير إلى أن الشركات الصينية دائماً ما كانت متواجدة لتقتنص الحصص السوقية من منافساتها، حيث احتلت 7 شركات صينية الصدارة من بين أكبر 10 شركات عالمياً منتجة للهواتف الذكية.

وحتى مع تراجع حصتها السوقية بشكل كبير خلال العام الماضي، ما زالت شركة "هواوي" محتفظة بالمركز الثالث في الترتيب مع حصة سوقية تفوق 14% وبفارق طفيف عن "آيفون"، فيما استفادت منافستها "شاومي" من العقوبات الأميركية المفروضة على "هواوي" لتوسع حصتها السوقية محتلة المركز الرابع بحصة 10.9% من سوق الهواتف المحمولة عالمياً.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن الحصة السوقية للشركات الصينية السبع الكبرى في سوق الهواتف المحمولة بلغت 48.9%، مخلفة نحو 15% فقط لباقي شركات الهواتف المحمولة عالمياً بخلاف "سامسونغ"، و"أبل".

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