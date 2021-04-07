تسلا تلجأ لهذه الحيلة لمواجهة دعاوى التجسس!

لم يتم تنشيط الكاميرات التي تم تصنيعها في سيارات شركة تسلا خارج أميركا الشمالية، حسبما ذكرت وحدة صناعة السيارات الكهربائية في بكين في بيان على موقع Weibo يوم الأربعاء.

وقالت تسلا إنه حتى في الولايات المتحدة، يمكن لمالكي السيارات الاختيار بحرية ما إذا كانوا يريدون تشغيل كاميراتهم أم لا، مشيرة إلى أن لديها نظام أمان شبكة رائد عالمياً لحماية خصوصية المستخدمين.

يأتي ذلك، فيما اضطر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك للدفاع عن موقف الشركة الشهر الماضي بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن سياراتها مُنعت من دخول المجمعات العسكرية الصينية والمجمعات السكنية بسبب مخاوف بشأن البيانات الحساسة التي يتم جمعها بواسطة الكاميرات المدمجة في المركبات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وفي حديثه خلال مؤتمر، قال ماسك إنه إذا استخدمت تسلا سياراتها للتجسس في الصين، أو في أي مكان، فسوف يتم إغلاق الشركة في كل مكان.

وقال في منتدى تنمية الصين الشهر الماضي، وهو تجمع نظمته وحدة من مجلس الدولة في البلاد: "إذا انخرطت شركة تجارية في التجسس، فإن الآثار السلبية لتلك الشركة ستكون سيئة للغاية.

تستخدم تسلا، مثل العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى بما في ذلك شركة جنرال موتورز، العديد من الكاميرات الصغيرة، الموجودة بشكل أساسي في الجزء الخارجي من السيارة، للمساعدة في توجيه وظائف وقوف السيارات والسائق الآلي والقيادة الذاتية.

كما تحتوي معظم طرازات تسلا أيضاً على كاميرا داخلية مثبتة فوق مرآة الرؤية الخلفية يمكن استخدامها لاكتشاف ما إذا كان السائق ينظر إلى الطريق، أو ينظر إلى أسفله، أو يرتدي نظارة شمسية، أو ينظر إلى شيء آخر تماماً.

في الولايات المتحدة، بدأت تسلا في استخدام الكاميرات الداخلية للسيارات لمراقبة ما تسميه مختبري بيتا FSD (القيادة الذاتية الكاملة)، أو مالكي Tesla الذين تطوعوا لاختبار قدرات الشركة لمساعدة السائق.