رقعة المليارديرات تتسع.. رقم قياسي لأغنى الأغنياء في زمن الفاجعة الاقتصادية

في عام قلبت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم، زادت رقعة أصحاب المليارات اتساعاً وضم النادي المخملي أعضاء جدداً وراكم أموالاً أكثر في مفارقة صارخة للواقع الذي يمر به الشطر الأعظم من البشرية.

في هذا الصدد، ذكرت مجلة "فوربس" أمس الثلاثاء، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً يتصدرهم مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.



وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار خلال العام الحالي، ارتفاعاً من 8 تريليونات العام الماضي.



قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في "فوربس"، خلال مقابلة مع رويترز: "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".



وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.





أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة "إل.في.إم.إتش" فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.



وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاماً، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات "فوربس".



كما ضمت قائمة هذا العام 493 وافداً جديداً، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل)، ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان التي ارتفعت ثروتها إلى أكثر من مليار دولار.