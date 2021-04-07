قلق من مصير "جاك ما" يدفع شركات تكنولوجيا صينية لهذا الأمر

بعد فشل طرح شركة "أنت غروب" التابعة لقطب الأعمال الصيني "جاك ما" في وقت سابق من العام الماضي، اتجهت مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة نحو سحب طلباتها للطرح في بورصة شنغهاي.

في وقت شددت فيه السلطات الصينية من إجراءات التدقيق ما دفع تلك الشركات نحو التراجع عن فكرة الطرح.

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن عدد الشركات التي سحبت طلبات إدراجها في السوق خلال مارس الماضي بلغ نحو 76 شركة بزيادة قدرها أكثر من الضعف عن شهر فبراير من العام الجاري.

وسط حالة من الخوف في أوساط تلك الشركات أن تلقى مصير شركة قطب الأعمال الصيني جاك ما والذي واجه صعوبات عدة اضطرته في نهاية المطاف إلى سحب الطرح.

وتسببت موجة الإلغاءات الأخيرة في زيادة عدد الشركات التي تراجعت عن قرار الطرح إلى أكثر من 180 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي ألغت خطط إدراجها نحو 11 شركة فقط في نوفمبر الماضي إبان ظهور أزمة مجوعة "أنت غروب" التابعة لجاك ما للمرة الأولى .

وفي نوفمبر الماضي وعلى نحو مفاجئ، قامت السلطات بتعليق طرح "أنت غروب" في مفاجأة غير متوقعة، بعد أن كانت الأسواق تتأهب لاستقبال أكبر طرح عام أولي في التاريخ بنحو 37 مليار دولار.

وهي الخطوة التي جاءت بعد 10 أيام فقط من انتقاد جاك ما للسلطات المالية في الصين في منتدى بمدينة شنغهاي في 24 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتسبب إلغاء الطرح في موجة بيع في أسهم العملاق الصيني علي بابا ما أدى في نهاية المطاف إلى تجريد جاك ما لقب أغنى شخص في الصين بعد أن هبطت ثروته بنحو 10% إلى 45.5 مليار دولار بحسب بيانات بلومبيرغ التي تتعقب ثروات الأثرياء حول العالم.

وتحتم التشريعات الجديدة على جميع المديرين التنفيذيين الكشف عن حساباتهم المصرفية وإعطاء تفسير لأي معاملة تتجاوز قيمتها 30 ألف رنمينبي صيني أي ما يوازي نحو 4500 دولار بالإضافة إلى عديد الإجراءات التي تجعل الشركات تتراجع عن قرار الطرح.

فعلى سبيل المثال سحبت شركة Zhejiang Qizhi، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات أمن المعلومات، طلب طرحها في مارس الماضي بعد أن تلقت الشركة نحو 28 استفسارا من قبل الجهات التنظيمية في الصين تتعلق بتقييم الشركة واعتمادها على عدد محدود من مصادر الدخل ما حدا بالشركة في نهاية المطاف إلى التراجع عن قرار الإدراج.

وتدفع تلك الأسباب الشركات الصينية نحو الطرح في سوق المال الأميركي للحصول على تمويل دولاري لا يمكنهم الحصول عليه في بر الصين الرئيسي حيث تشدد الحكومة القيود على رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية الأخيرة التي تشمل تعقيدات غير مسبوقة.

وتشير دراسة أعدتها جامعة فلوريدا الأميركية إلى ارتفاع قياسي لعدد الشركات الصينية التي جمعت السيولة من خلال الطروحات في أسواق المال الأميركية خلال العام المنصرم.



ووفقا لما ذكرته الدراسة، بلغ عدد الشركات الصينية التي طرحت أسهمها في وول ستريت العام الماضي 32 شركة وهو أعلى مستوى مسجل في 10 سنوات، فيما جمعت تلك الشركات نحو 12.1 مليار دولار وهو مستوى قياسي أخر منذ العام 2014 حين طرحت شركة علي بابا التابعة لجاك ما أسهمها في سوق المال الأميركي.