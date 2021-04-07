.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منصة للعملات المشفرة إيراداتها ترتفع 9 أضعاف خلال الربع الأول

عملات رقمية مشفرة بيتكوين
عملات مشفرة

منصة للعملات المشفرة إيراداتها ترتفع 9 أضعاف خلال الربع الأول

Coinbase تستعد لتصبح أحدث شركة تقنية تهز السوق بتقييم هائل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استعداداً لظهورها لأول مرة في بورصة ناسداك الأسبوع المقبل، قالت منصة تداول العملات المشفرة كوين بيز Coinbase يوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت بنحو 9 أضعاف عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع تاريخي في سعر بيتكوين.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن "الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى حوالي 1.8 مليار دولار من 190.6 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق"، مضيفة أن النتائج أولية وغير مدققة.

كما نما صافي الدخل إلى ما بين 730 مليون دولار و800 مليون دولار، من 31.9 مليون دولار في العام الماضي. وكشفت عن نمو عدد عملائها إلى 56 مليون مستخدم.

يأتي ذلك، فيما تستعد Coinbase لتصبح أحدث شركة تقنية تهز السوق بتقييم هائل، مستفيدة من النمو المستمر في القطاع على الرغم من الصراعات الاقتصادية الأوسع التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

"ريبل" تقفز 244% وتنضم لأكبر 5 عملات رقمية أسواق المال عملات مشفرة "ريبل" تقفز 244% وتنضم لأكبر 5 عملات رقمية

وبلغ تقييم التجار للشركة في السوق الخاص 68 مليار دولار، والذي قد يرتفع إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعد Coinbase فريدة من نوعها لأن زيادة قيمتها تعكس مسار العملات المشفرة الأعلى. وقد ارتفع سعر بيتكوين بحوالي 700% في العام الماضي، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثريوم بأكثر من 1100%.

من جانبها، قالت Coinbase الأسبوع الماضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات وافقت على الإدراج المباشر، المقرر في 14 أبريل.

وقالت الشركة إنها تخطط لتسجيل ما يقرب من 115 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ.

وتعتمد Coinbase بشكل كبير اليوم على جذب المستخدمين الذين يقومون بحفظ وتداول العملات المشفرة الرئيسية، حيث تراهن الشركة على تطوير نظام بيئي أكبر للأصول المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات القادمة.

وقالت الشركة في البيان: "نتوقع نمواً في عام 2021 مدفوعاً بإيرادات المعاملات والحفظ، نظراً لزيادة الاهتمام المؤسسي بفئة الأصول المشفرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي
احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها! احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها!
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد