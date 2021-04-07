منصة للعملات المشفرة إيراداتها ترتفع 9 أضعاف خلال الربع الأول

استعداداً لظهورها لأول مرة في بورصة ناسداك الأسبوع المقبل، قالت منصة تداول العملات المشفرة كوين بيز Coinbase يوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت بنحو 9 أضعاف عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع تاريخي في سعر بيتكوين.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن "الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى حوالي 1.8 مليار دولار من 190.6 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق"، مضيفة أن النتائج أولية وغير مدققة.

كما نما صافي الدخل إلى ما بين 730 مليون دولار و800 مليون دولار، من 31.9 مليون دولار في العام الماضي. وكشفت عن نمو عدد عملائها إلى 56 مليون مستخدم.

يأتي ذلك، فيما تستعد Coinbase لتصبح أحدث شركة تقنية تهز السوق بتقييم هائل، مستفيدة من النمو المستمر في القطاع على الرغم من الصراعات الاقتصادية الأوسع التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وبلغ تقييم التجار للشركة في السوق الخاص 68 مليار دولار، والذي قد يرتفع إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعد Coinbase فريدة من نوعها لأن زيادة قيمتها تعكس مسار العملات المشفرة الأعلى. وقد ارتفع سعر بيتكوين بحوالي 700% في العام الماضي، بينما ارتفعت العملة المشفرة إيثريوم بأكثر من 1100%.

من جانبها، قالت Coinbase الأسبوع الماضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات وافقت على الإدراج المباشر، المقرر في 14 أبريل.

وقالت الشركة إنها تخطط لتسجيل ما يقرب من 115 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة أ.

وتعتمد Coinbase بشكل كبير اليوم على جذب المستخدمين الذين يقومون بحفظ وتداول العملات المشفرة الرئيسية، حيث تراهن الشركة على تطوير نظام بيئي أكبر للأصول المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات القادمة.

وقالت الشركة في البيان: "نتوقع نمواً في عام 2021 مدفوعاً بإيرادات المعاملات والحفظ، نظراً لزيادة الاهتمام المؤسسي بفئة الأصول المشفرة".