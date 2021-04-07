"أبولو" تجمع 1.8 مليار دولار لصندوق استثمار مدعوم من مبادلة

ترى شركة أبولو غلوبال مانجمنت Apollo Global Management Inc، فرصة متزايدة لتقديم قروض للشركات الكبيرة، وهو العمل الذي طالما هيمنت عليه أكبر البنوك العالمية.

وإلى ذلك، جمعت الشركة 1.8 مليار دولار لصالح صندوقها للأصول البديلة Apollo Origination Partnership، وهو صندوق إقراض مباشر جديد يسعى إلى تحقيق معدل عائد داخلي من 8% إلى 10%، باستثناء الرافعة المالية، و12% إلى 14% من الأموال المقترضة، وفقاً لرسالة مرسلة إلى المستثمرين الثلاثاء.

ومن جانبها، قالت أبولو للمستثمرين، إن الاستثمار الأول سيكون عبارة عن تسهيل ائتماني كبير لقرض لأجل مضمون لمنصة وساطة تأمين مقرها في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتوقع شركة إدارة الأصول البديلة أن تجمع 3 مليارات دولار للصندوق بحلول الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ويضاف ذلك إلى منصة بقيمة 12 مليار دولار بدأت العام الماضي وبدعم من شركة مبادلة للاستثمار التابعة للدولة في أبوظبي.

يأتي ذلك، فيما يقدر المقرضون الآن أن 10% من قروض الشركات الأميركية الجديدة يمكن أن تأتي من السوق الخاصة للإقراض خلال السنوات الخمس المقبلة.

على الجانب الآخر، تنتقل شركة أبولو وبعض المنافسين، بما في ذلك أريس مانجمنت، وGSO Capital Partners التابعة لشركة بلاكستون غروب، إلى الانتقال إلى الصناعة التي تسيطر عليها تقليدياً أكبر البنوك، والتي ترتب صفقات خاصة تتجاوز مليار دولار وتبيعها للمستثمرين المؤسسين. حيث قدمت شركة أبولو بالفعل حوالي 3 مليارات دولار من قروض الشركات العملاقة على مدار العامين الماضيين.