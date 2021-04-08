التفاصيل الكاملة لخطة بايدن الضريبية.. هذا ما ستجمعه

كشفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين النقاب عن تفاصيل قانون ضريبة الشركات الجديد الذي اقترحته إدارة بايدن، وهي خطة قالت إنها ستكون أكثر إنصافاً لجميع الأميركيين، وتزيل الحوافز للشركات لتحويل الاستثمارات والأرباح من الخارج وجمع المزيد من الأموال لتمويل الاحتياجات الضرورية للوطن الأم.

وقالت وزيرة الخزانة إن التغييرات، على مدى عقد من الزمن، ستعيد حوالي تريليوني دولار من أرباح الشركات إلى شبكة الضرائب الأميركية، مع تقديرات بأن تصل الضرائب على هذه الأرباح نحو 700 مليار دولار من الإيرادات الفيدرالية، حيث ستأتي الإيرادات في الأساس من إنهاء الحوافز الحالية والتي تقضي بعدم إلزام فروع الشركات الأميركية بسداد الضرائب على الأرباح الدولية ما لم تقم تلك الشركات بتحويل أرباحها من الدول التي تعمل بها.

وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية، أن الضريبة الإضافية ستحصّل في مجملها 2.5 تريليون دولار على مدار 15 عاماً، لتمول مبادرة بايدن للإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات الخضراء والبرامج الاجتماعية لمدة ثماني سنوات فقط. وتعد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، و"مايكروسوفت" أكبر المتأثرين بهذه الضرائب.

أقل عائدات منذ أجيال

قالت يلين للصحافيين خلال إفادة عبر الهاتف، في إشارة إلى البحث والتطوير: "عائداتنا الضريبية عند أدنى مستوياتها بالفعل منذ أجيال، ومع استمرارها في الانخفاض، سيكون لدينا أموال أقل للاستثمار في الطرق والجسور وشبكات الإنترنت، والبحث والتطوير.

وأضافت: "باختيار المنافسة على الضرائب، فقد أهملنا التنافس على مهارات عمالنا وقوة بنيتنا التحتية. إنها منافسة هزيمة ذاتية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

عناصر أساسية

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة تقريراً مؤلفاً من 17 صفحة يوم الأربعاء، والذي من المحتمل أن يكون بمثابة خارطة طريق لمسؤولي الإدارة والمشرعين، الذين يسعون للموازنة بين مقترحات الإنفاق والضرائب خلال المناقشات في الكونغرس في الأشهر المقبلة.

وتشمل العناصر الرئيسية لخطة ضريبة الشركات رفع معدل ضريبة الدخل على الشركات الأميركية إلى 28% من 21%، وفرض ضرائب على كل من الأرباح الأجنبية وكذلك الأرباح المحلية التي تبلغ عنها الشركات للمساهمين، وهي تغييرات من شأنها زيادة الضرائب التي تدين بها الشركات بشكل كبير.

يأتي ذلك، فيما تواجه مقترحات الضرائب بالفعل معارضة حادة من المشرعين الجمهوريين ومعارضة من بعض الديمقراطيين المعتدلين.

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، إنه يعارض معدل ضريبة الشركات الذي يزيد عن 25%.

ومع انقسام مجلس الشيوخ بنسبة 50-50، لا يمكن لبايدن أن يفقد دعم سيناتور ديمقراطي واحد إذا كان يرغب في تنفيذ خطته التحفيزية.

الضريبة الفعلية

دفعت الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تعمل على مستوى العالم بشكل جماعي، معدل ضريبة فعّال أو ما يعرف بـ Effective Tax Rate بنسبة 7.8% في عام 2018، وهو العام الأول الذي دخل فيه التخفيض الضريبي للرئيس السابق دونالد ترمب حيز التنفيذ، وفقاً للجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب. وارتفعت هذه النسبة إلى 16% في العام الماضي.

ويعرف معدل الضرائب الفعّال، على أنه متوسط معدل الضريبة الفعلي الذي تحتسبه الشركات على أرباحها قبل الضرائب، ويختلف بالنقص أو الزيادة عن معدل الضريبة الرسمي الصادر بالقانون، حيث قد تتجنب الشركات دفع ضرائب على بعض البنود بواقع إعفاء ضريبي أو اتفاقية، وقد تزيد عبر الإتاوات أو غيرها من الرسوم.

وتمثل ضرائب الشركات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ 1% في الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة الخزانة.

عبء العمال

زاد العبء على العمال خلال التغييرات التي أحدثها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2017، والتي خفضت الرسوم على الشركات، حيث يشير تقرير وزارة الخزانة الأميركية، إلى بحث يُظهر أن الشركات تضع مدخراتها من تخفيضات ترمب الضريبية في عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر من الاستثمارات الجديدة.

يأتي ذلك، فيما لن تتمكن الشركات بعد الآن من استخدام الإعفاءات الضريبية للتخلص تماماً من فواتير الضرائب الفيدرالية الخاصة بها، وسيتعين عليها دفع ما لا يقل عن 15% على الأرباح المبلغ عنها في بياناتها المالية، والمعروفة باسم الدخل الكتابي.

ستُطبق هذه الضريبة على الشركات التي تزيد أرباحها عن ملياري دولار، بزيادة من 100 مليون دولار كحد أدنى مدرج في خطة بايدن الضريبية خلال حملته الرئاسية.

وقال التقرير إن حوالي 180 شركة قد أبلغت عن دخل عند هذه المستويات في السنوات الأخيرة، وكان حوالي 45 من هذه الشركات ستدفع الحد الأدنى من الضرائب إذا كانت خطة بايدن سارية المفعول.

