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الرئيس التنفيذي لهيئة العلا: السياحة ستشكل 75% من حجم اقتصاد العلا"

سياحة السعودية

الرئيس التنفيذي لهيئة العلا: السياحة ستشكل 75% من حجم اقتصاد العلا"

المدني: "مخطط العلا" سيخلق وظائف جديدة في مجالات مختلفة

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العربية.نت

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أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، بأن المشروع سيخلق وظائف جديدة في المواصلات والفنادق والرحلات السياحية، وكذلك تطوير المزارعين، حيث ستشكل السياحة 75% بشكل مباشر وغير مباشر من حجم اقتصاد العلا.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح المدني أن "الـ25% المتبقية تمثل قطاعات اقتصادية نستهدف تحفيزها من اليوم الأول والزراعة على رأس تلك الفرص التي يجب تحفيزها في العلا".

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ولفت إلى أن برنامج "مخطط العلا" رحلة عبر الزمن، حيث أنشئ بشكل رئيسي لتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "نحن نحتفي اليوم ببدء المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، سنصل إلى ألف مبتعث من حافظة العلا، وقد بدأ قبول الطلاب لتأهيلهم في المرحلة الثالثة، لكن ليس فقط الابتعاث والتدريب هو المستهدف.. اليوم نحن نخلق وظائف جديدة ويشارك معنا المواطن في تشغيل شبكة المواصلات والفنادق والرحلات السياحية، ونرى اهتماماً كبيراً أيضاً بالوظائف المتخصصة في تقنيات المياه والزراعة وتطوير المزارعين وإنشاء قطاع اقتصادي داعم لقطاع السياحة".

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