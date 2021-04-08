العبار لـ"العربية": "إعمار" حققت مبيعات بـ6 مليارات درهم في الربع الأول

عبر العضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية محمد العبار، عن تفاؤله حيال العام الجاري 2021 الذي شهد بداية التحسن بعد عام سابق صعب طبعته تداعيات جائحة كورونا.

وقال العبار في مقابلة مع "العربية"، إن "الأرقام تبشر بالخير رغم الصعوبات التي ما زال يواجهها قطاع الفنادق والمراكز التجارية".

وكشف العضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية عن أرقام مهمة حول أداء الشركة في الربع الأول من العام الحالي، قائلاً إن مبيعات "إعمار" الفصلية وصلت إلى 6 مليارات درهم، مرجعاً ذلك إلى نجاعة السياسات الحكومية.

وذكر بأن الربع الأول من عام 2020، شهد مبيعات للشركة في حدود 2.5 مليار درهم، لأن الوباء لم يضرب حتى الشهر الثالث من العام.

وكانت شركة إعمار العقارية سجلت إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في عام 2020، بتراجع 20%، فيما بلغ صافي أرباحها 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مقارنة بعام 2019.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية للشركة 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات.

وحول خطط التوسع في الخارج، أشار العبار إلى أن "إعمار" تصب تركيزها على أسواق مهمة كالهند ومصر والسعودية، إلى جانب باكستان، لكنه أكد على أن "الإمارات ودبي تحديداً ما زالت مركزاً رئيسياً نظراً للنمو الحاصل في الإمارة والذي يبشر بالخير".