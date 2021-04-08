ترقب تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية المتجددة بـ1.2 مليار ريال

تترقب اليوم مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال السعودية تدشين أول مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

كما الإعلان عن مشاريع جديدة للمرحلة الثانية من البرنامج ، في حفل سيقام تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وبحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف وكبار مسؤولي الطاقة السعودية.

وقال مراسل العربية الزميل جزاع النماصي إن اليوم سيتم الأعلان عن 7 مشاريع جديدة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

في حين أن المرحلة الأولى ستتثمل في باكورة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية بتكلفة 1.2 مليار ريال، تم إنشاؤها في أواخر العام 2018، وبدأ تشغليها في أواخر العام 2019 واليوم سيتم افتتاح المشروع الذي تم ربطه بشبكة الوطنية للكهرباء.

ولفت إلى أن هذا المشروع يضم 1.2 مليون لوح شمسي، تولد طاقة كهربائية بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ميغاوات بما يكفي لسد حاجة 45 ألف وحدة سكنية.