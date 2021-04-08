رئيس "الكابلات" للعربية": نعاني نقص التمويل وتغييرات قوية قبل نهاية العام

قال ميسر نويلاتي رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، إن الشركة في قلب إعادة هيكلة تشمل تعديلات داخلية ومالية وما إلى ذلك من إصلاح في بعض البنود والقيود، بهدف تنظيف الميزانية بشكل عام وإعادة الشركة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن مستويات الإنتاج ما زالت متدنية ولا تعكس إمكانيات الشركة، مرجعاً ذلك إلى ضعف رأس المال العامل وعدم توفر السيولة الكافية لتنفيذ أعمال الشركة.

وأكد على أن ذلك جزء من الخطة الإصلاحية وسيأخذ وقته ومن المتوقع تعديله قريباً.

وتكبدت شركة "الكابلات" السعودية خسارة صافية قدرها 55 مليون ريال سعودي في عام 2020، مقارنة بصافي خسارة قدرها 61.8 مليون ريال في العام السابق له.

وتراجعت إيرادات شركة "الكابلات" في عام 2020 بأكثر من 3% إلى 368 مليون ريال، من 381 مليون ريال حققتها في عام 2019.

وأوضح نويلاتي أيضاً أن تراجع الإنتاج ليس مرتبطاً بعدم وجود عقود أو قدرة على البيع، بل يكمن العائق في إمكانية الحصول على تمويل.

وقال إن الخيارات كثيرة أولها هو إعادة ثقة البنوك وجهات التمويل في إمكانيات الشركة للعودة، بعد أن أثرت التحديات والإصلاحات الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية على قناعات الجهات التمويلية.

وكشف أن الشركة تقدمت بطلب زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، متوقعاً أن تحدث تغييرات قوية في الشركة قبل نهاية العام الجاري.

وقال: "احتياجات الشركة الرأس مالية كبيرة جداً".

وأضاف أنه تمت إعادة جدولة بعض الديون من قصيرة إلى طويلة أجل، مع وضعها في مكانها الصحيح ضمن ميزانيات الشركة، مؤكداً على عدم وجود أي مشكلة تخص استمرارية الشركة.

وقال: "وصلت ديون الشركة إلى مليار و700 مليون ريال في السابق، أما حالياً فالدين الوحيد المدرج في أرقام الشركة في حدود 250 مليون ريال فيما تم سداد الباقي".