أسهم شركة إماراتية تقفز 70% إلى 147 مليار درهم.. والسبب مجهول!

وفقاً لمعظم المعايير، كان الأداء الأخير لأسهم شركة العالمية القابضة حلم أي مستثمر. حيث قفزت الأسهم بأكثر من 70% منذ 22 مارس الماضي، في سلسلة مكاسب متواصلة استمرت 13 يوماً، مما رفع قيمة الشركة إلى أكثر من 40 مليار دولار للمرة الأولى، أو ما يعادل 146.7 مليار درهم، وهو أعلى حتى من أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.

تستثمر شركة العالمية القابضة، المدعومة من الأسرة الحاكمة في أبوظبي في العديد من الشركات بداية من شركة سبيس إكس، التابعة للملياردير إيلون ماسك، إلى شركة صيد الأسماك المحلية. ورغم تركز جميع الأسهم باستثناء جزء بسيط بين الإماراتيين، إلا أنه لا يوجد محلل واحد يغطي الشركة.

من جانبه قال كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فايننشال Century Financial، فيغاي فاليشا، وهي شركة استشارية مقرها دبي: "العالمية القابضة لديها طبيعة خاصة عن باقي الشركات". وأضاف "الأسهم ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، لأن أي خطأ إداري يمكن أن يكون مكلفاً. معتبراً السهم مناسبا لمستثمري النمو الذين يفهمون المخاطر"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتضح هذا النمو من تعطش شركة "العالمية القابضة" لعمليات الاستحواذ. تحت إشراف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي أصبح رئيساً لمجلس الإدارة منذ حوالي عام، حيث عززت الشركة استثماراتها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدلل على ذلك ارتفاع الأصول تحت الإدارة إلى 3.8 مليار دولار نهاية العام الماضي، بزيادة حوالي أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق. وارتفعت الأرباح بنسبة 159% إلى 3 مليارات درهم (821 مليون دولار) في 2020.

وعلى الرغم من نمو الأرباح الكبير وارتفاع الأصول إلا أنهما لا يفسران بوضوح مكاسب الأسهم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة العالمية القابضة، سيد بصر، في مقابلة هاتفية يوم الأربعاء "لا أستطيع أن أقول الكثير، مضيفاً أن الشركة ملتزمة باستراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. وقال "على أساس شهري، لدينا صفقتان أو ثلاث أو ربما أربع صفقات، وهناك المزيد من الصفقات قيد التفاوض في الوقت الحالي".

يأتي ذلك، فيما استثمرت العالمية القابضة في 36 شركة جديدة العام الماضي، وبذلك وصل عدد الكيانات التشغيلية القانونية ضمن محفظتها إلى 97 شركة، كما عملت الشركة على التواصل مع شركات الوساطة لتغطية الشركة بحثياً في أقرب وقت من هذا الربع.

على الجانب الآخر، تحريك السهم لا يحتاج الكثير من التداولات، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي هذا العام ما يعادل حوالي 0.2% من الأسهم القائمة للشركة.

وارتفع سهم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنسبة 1.7% إلى 87.65 درهم اعتباراً من الساعة 11:44 صباحاً بتوقيت أبوظبي، لتصل ارتفاعات السهم هذا العام إلى 110%.