.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر صندوق سيادي في العالم يزيد اعتماده على مديري أصول خارجيين

صندوق الثروة السيادي النرويجي
صندوق الثروة السيادي النرويجي
ثروات

أكبر صندوق سيادي في العالم يزيد اعتماده على مديري أصول خارجيين

الأموال المخصصة سترتفع بنحو 1% من أموال الصندوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يريد صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تخصيص جزء أكبر من محفظته البالغة 1.3 تريليون دولار لمديري الأصول الخارجيين، واصفاً أداءهم بأنه "رائع".

يأتي ذلك، فيما قام أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم برفع هدف التخصيص لمديري الأصول الخارجيين في نهاية العام الماضي، ليصل إلى 5% من أقل من 4%. وسوف يرتفع الآن إلى حد ما، حتى 6%، وفقاً لنائبة الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراندي.

ومن المقرر أن تنطبق السياسة الجديدة في الغالب على محفظة أسهم الصندوق في الأسواق الناشئة، ما يعني أنه سيتم التعامل مع ما يصل إلى 80 مليار دولار من قبل مديري الأصول الخارجيين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

"المركزي الإماراتي" يصدر نظاماً للحد الأدنى لرأس مال البنوك بما فيها الأجنبية شركات بنوك الإمارات "المركزي الإماراتي" يصدر نظاماً للحد الأدنى لرأس مال البنوك بما فيها الأجنبية

من جانبها، قالت غراندي في مقابلة يوم الأربعاء "طالما أن الاستراتيجية هي استخدام الأموال لإدارة الأسهم في الأسواق الناشئة، فهناك أيضاً قيود على حجم هذه الأسواق. حيث تمثل الأسواق الناشئة حوالي 10% من محفظة الأسهم، لذلك هناك بعض القيود الطبيعية طالما أن الاستراتيجية كما هي.

بدوره قال الصندوق في بيان، إن هدفه كان "التأكيد على استراتيجيات نشطة محددة ومفوضة مع التركيز بشكل أقل على التخصيص أو استراتيجيات الاستثمار التي تتبع نهج من أعلى إلى أسفل".

يأتي التحول في التركيز بينما يحاول المستثمرون المؤسسيون في كل مكان قياس احتمالية حدوث عودة مفاجئة للتضخم الذي قد يقلب استراتيجيات محافظهم.

استفاد الصندوق من التحول الاستراتيجي العام الماضي، بعدما حقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأميركية، بعدما نقل حيازته من الأسهم الأوروبية لأسهم التكنولوجيا الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جدل بين مسؤول ومواطنة حول لقاحات إيرانية الصنع لكورونا جدل بين مسؤول ومواطنة حول لقاحات إيرانية الصنع لكورونا
سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد