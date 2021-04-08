لإعادة السائقين للعمل.. "أوبر" تضخ حزمة تحفيز ضخمة على أساس الرحلات!

تعتزم شركة أوبر UBER إنفاق 250 مليون دولار على خطة تحفيز لمرة واحدة، تهدف إلى إعادة السائقين إلى الطريق، مع التراجع المرتقب في بعض الولايات الأميركية، عن بعض القيود المفروضة بسبب الوباء وطرح اللقاحات.

وقالت الشركة الأربعاء، إن الحوافز ستساعد على الترحيب بعودة السائقين الحاليين و"ضمان أداء السائقين الجدد بشكل جيد أثناء تعلمهم أداء وظائفهم بشكل احترافي".

وذكر متحدث باسم أوبر أن الشركة ستطرح المدفوعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتم تسليمها في مجموعة من الحوافز.

في ولاية أوستن، على سبيل المثال، يضمن السائقون الحصول على 1100 دولار إذا قاموا بـ 115 رحلة، فيما يضمن السائقون في ولاية فينيكس الأميركية، تلقي 1775 دولاراً إذا قاموا بـ 200 رحلة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تتوقع أوبر ارتفاعاً في الطلب عبر أعمالها في الولايات المتحدة. ومع انضمام المزيد من السائقين إلى البرنامج، يمكن أن تنخفض مستويات الأرباح.

وقالت الشركة في بيان: "نريد أن يستفيد السائقون من الأرباح المرتفعة الآن لأن هذا من المحتمل أن يكون وضعاً مؤقتاً".

وأضافت: "مع استمرار التعافي، نتوقع عودة المزيد من السائقين للعمل، مما يعني أنه بمرور الوقت ستعود الأرباح إلى مستويات ما قبل كوفيد_19".

وشهدت شركات النقل التشاركي انخفاضاً كبيراً في الطلب خلال العام الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تقييد السفر والأنشطة اليومية بشدة. وحتى مع انخفاض أحجام المشاركة في الرحلات وسط الوباء، التزمت شركتا أوبر وليفت Lyft، بتحقيق أرباح بحلول نهاية عام 2021 على أساس الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

يأتي ذلك فيما سجلت نتائج الربع الرابع من عام 2020، خسائر بقيمة 454 مليون دولار لشركة أوبر على أساس الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، و968 مليون دولار وفقاً لمعايير المحاسبة الأميركية GAAP، فيما بلغت الإيرادات الفصلية 3.17 مليار دولار.