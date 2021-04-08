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شركة قد تكون المزود الأكبر لبطاريات السيارات الكهربائية عالمياً!

بطارية السيارة
بطارية السيارات الكهربائية
سيارات كهربائية

شركة قد تكون المزود الأكبر لبطاريات السيارات الكهربائية عالمياً!

مبيعاتها من السيارات الكهربائية ارتفع 98% خلال مارس على أساس سنوي

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دبي - العربية.نت

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ستقوم شركة بي واي دي الصينية BYD، المدعوم من الملياردير وارن بافيت، بتجهيز جميع موديلاتها الكهربائية من الآن فصاعداً ببطاريات تعتبرها الشركة الأكثر أماناً في صناعة السيارات الكهربائية.

وتأتي بطارية "الشفرة" أو بليد Blade التي أعلنت عنها الشركة لأول مرة في مارس 2020، كعلاج لأكبر تحدٍ يواجه صناعة السيارات الكهربائية، وفقاً لما يعتقده رئيس مجلس الإدارة وانغ تشوانفو، وخاصةً فيما يتعلق بالاشتعال التلقائي للبطاريات.

ويشير اسم بطارية Blade إلى شكلها الأطول والأكثر نحافة، حيث قالت BYD إنها مصممة لتحسين الدعم الهيكلي واستخدام المساحة وزيادة كثافة الطاقة وتقليل التكلفة.

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كانت سلامة البطارية مشكلة تقف في طريق التبني السريع للمركبات الكهربائية. حيث أعلنت شركة هيونداي موتور وجنرال موتورز وفورد موتور وبي إم دبليو إيه جي عن مشاكل مع موديلاتها الهجينة والكهربائية بالكامل في غضون أيام قليلة من إصدار سياراتهم الخاصة في أواخر العام الماضي. كما استدعى المنظمون الصينيون مؤخراً ممثلي شركة تسلا بشأن قضايا الجودة والسلامة بما في ذلك حرائق البطاريات.

من جانبه، قال وانغ يوم الأربعاء "إن صناع جميع ماركات السيارات تقريباً في محادثات تعاون مع وحدة فاين دريمز FinDreams التابعة لشركة BYD، والتي تنتج بطارية بليد"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

خاضت البطارية اختبار سلامة في مارس من العام الماضي، يقيس التسرب الحراري للبطارية، ونجحت في الاختبار ولم تشتعل بالمقارنة مع بطاريات الليثيوم الحالية، حيث احتفظ الجسم الخارجي للبطارية بدرجة حرارة عند 60 درجة مئوية مقابل ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم العادية إلى 500 درجة مئوية واحتراقها بالكامل تحت نفس الظروف.

وساعد هذا الابتكار التكنولوجي في زيادة أرباح BYD بنسبة 162% إلى 4.2 مليار يوان (644 مليون دولار) في عام 2020. كما قدرت الشركة، نمو أرباحها في الربع الأول بما يصل إلى 166%.

لا تعاني نقص الرقائق

على الجانب الآخر، أعلنت الشركة يوم الأربعاء، عن بيع 40817 سيارة في شهر مارس بزيادة 33% على أساس سنوي، فيما بلغت مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الشهر الماضي 24218 سيارة بزيادة 98% عن مارس 2020.

كما أكد، وانغ أيضاً أنه نتيجة لتطوير BYD لأشباه الموصلات منذ سنوات، أصبحت الشركة محصنة تقريباً من نقص الرقائق الذي أثر على شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.

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