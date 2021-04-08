40 مصنعاً للأدوية في السعودية تغطي 36% من احتياجات السوق

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" محمد النحاس، بأنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

وفي حين أنَّ سبيماكو أُسِّست في يناير 1986 لتكون نواةً لصناعة الدواء في السعودية، تعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العلميةوالصناعية، على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية عليها.

أفاد بأنَّ (سبيماكو الدوائية) تعمل كشركة رائدة في صناعة الدواء في المملكة من خلال تفعيل دور مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة للاستفادة منه في الجوانب التعليمية، حيث يحتوي المركز على آخر ما توصلت إليه التقنية في تطوير المنتجات الدوائية وتحليلها.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن الخريف، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بمدينة بريدة حاضرة منطقة القصيم اليوم.

والتي تأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد وزارته على سعيها إلى العمل على جعل السعودية مركزاً لصناعات الأدوية المهمة التي يُقدّر حجمها السوقي بـ34 مليار ريال، بزيادة إنتاج الأدوية والمساهمة في رفع الانتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي ضمن رؤية 2030.

وفي سياقٍ متصل، كشف الرئيس التنفيذي لــ (سبيماكو الدوائية) خالد الخطاف أنَّ الشركة تولي أهمية عالية للمحافظة على الأمن الدوائي في السعودية في ظل جائحة كورونا والتركيز في أعمالها على تطوير وتنويع باقة منتجات الشركة في مختلف القطاعات الدوائية، والتركيز على المنتجات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

وأوضح الخطاف بأنَّ العدد الإجمالي لمنتجات الشركة يبلغ 415 مستحضراً دوائياً، وتصدر الشركة أكثر من 234 منتجاً للأسواق الخارجية في 14 دولة، كما بلغ إنتاج الشركة أكثر من 1,73 مليار وحدة علاجية بعمله في 36 خط إنتاج خلال عام 2020. وينتج المصنع جميع الأشكال الصيدلانية: الأقراص، الحقن، الأشربة، التحاميل، المضادات، الشرابات الجافة، الكبسولات والمراهم.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن الشركة حافظت على المركز الاول بجدارة بـ 12.2 مليون وصفة طبية خلال العام 2020 وبأعلى حصة السوقية بين جميع الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص بنسبة 11.6% وبفارق 1.7 مليون وصفة عن أقرب منافس، كما كشف الخطاف عن خطة الشركة بالتوسع في المنتجات الدوائية حيث أنَّ الشركة لديها أكثر من 50 دواء جديد تحت الترخيص سيتم إنتاجها في مصانع سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة في منطقة القصيم والمنطقة الشرقية، إضافة إلى استهداف 9 دول جديدة في أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأشار الخطاف إلى أنَّ السعودية تصدر الأدوية لـ34 دولة، ويعد القطاع الدوائي بالسعودية واعداً ولدية العديد من مقومات النجاح حيث تتمتعالمنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية كونها ذات جودة عالية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في المملكة العربية السعودية والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات الطبية.

وأبان الخطاف بأنَّ (سبيماكو الدوائية) كانت سباقة إلى توطين وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصناعات الدوائية حيث بلغت نسبة السعوديين بالشركة 45% وتعمل الشركة على العديد من المبادرات والبرامج لرفع النسبة بشكلٍ أكبر من خلال الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات التي أبرمتهاالشركة سابقاً مع كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وصناعة الدواء.



الجدير بالذكر أنَّ (سبيماكو الدوائية) استطاعت أن تحتل موقعاً متقدماً ومميزاً في سوق صناعة الدواء في المملكة، مما يمكنها من المحافظة علىمعدلِ نموٍ راسخ، ينعكس على تواجدها القوي والحيوي في الأسواق الخارجية، إذ تتميزُ الشركة بامتداد نطاق خدماتها لتغطية السوقين المحلي والخارجي بكفاءةٍ عالية.