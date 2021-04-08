BAE SYSTEMS للعربية: تجميع بقية طائرات الهوك في السعودية

أعلن نائب الرئيس للهندسة في شركة "بي أيه إي سيستمز"، خالد العتيبي، في مقابلة مع "العربية"، أنه تم تجميع بقية طائرات الهوك في المملكة، وتم الانتهاء من تجميع معظمها وتسليمها للدخول في الخدمة.

ونوه العتيبي بأن هذا الإنجاز يعد أحد أبرز ثمار رؤية 2030 في المملكة.

وأشار إلى أن "بي أيه إي سيستمز" قامت على تقديم منظومة شاملة تعنى بنقل التقنية والمعرفة إلى السعودية، والاستثمار في إنشاء شركات وطنية في مجال التدريب وتقنية المعلومات وإدارة سلاسل الإمداد والعمل على زيادة المحتوى المحلي في التصنيع الدفاعي المحلي وفق مستهدفات الرؤية.

وقبل نحو 5 عقود تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والبريطانية لتوفير سلسلة من المنصات والخدمات.

وفي بداية عام 2007، تم توقيع اتفاقية جديدة بين الحكومتين، تعرف باسم البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي ليصبح المظلة الرئيسية لجميع الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الحكومتين.

ومنذ ذلك الحين، ويعمل البرنامج مع شركة بي أيه إي سيستمز ( BAE SYSTEMS" لبناء صناعة دفاع سعودية ونقل وتوطين القدرات التصنيعية لتكون سعودية بامتياز، من خلال تأهيل مئات الشركات المحلية وتدريب آلاف المواطنين داخل وخارج أرض المملكة.

أثمرت جهود البرنامج وشركة بي أيه إي سيستمز عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات محلية لنقل قدرات الصيانة والتصنيع التي كانت تتم خارج المملكة إلى شركات سعودية.

كان من أبرزها اتفاقية تجميع 22 طائرة تدريب نفاثة داخل المملكة والتي دشن باكورتها ولي العهد السعودي في الحادي والثلاثين من مارس 2019.