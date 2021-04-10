.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين: سننتج 3 مليارات جرعة لقاح نهاية العام الحالي

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
لقاح كورونا

الصين: سننتج 3 مليارات جرعة لقاح نهاية العام الحالي

تضاعف الإنتاج 3 مرات إلى 5 ملايين جرعة يومياً

متابع الغاء المتابعة

تشنغدو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية بالصين السبت، إن البلاد ستنتج 3 مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف المسؤول تشنغ تشونغ وي الذي يرأس أيضا فريقا لتنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد-19 في الصين "في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تماما على تلبية احتياجاتنا".

ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة. وقالت الحكومة إن الإنتاج تضاعف ثلاث مرات منذ الأول من فبراير حتى أواخر مارس إلى خمسة ملايين جرعة يوميا.

وقالت شركة سينوفاك بيوتيك الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات هذا الشهر، إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة.

مفاجأة بميزانية الولايات المتحدة.. هذه القطاعات تتفوق بعهد بايدن اقتصاد اقتصاد أميركا مفاجأة بميزانية الولايات المتحدة.. هذه القطاعات تتفوق بعهد بايدن

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم) أيضا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين. وقالت الشركة إنها تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة مليارات لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.

وذكرت شركة سينوفارم الجمعة أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريا اعتبارا من شهر أبريل نيسان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أتبحث عن السعادة والهدوء بزمن كورونا الكئيب؟ السر في 7 أطعمة أتبحث عن السعادة والهدوء بزمن كورونا الكئيب؟ السر في 7 أطعمة
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
الأكثر قراءة
لعنة المومياوات لعنة المومياوات
القاهرة تعلق مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة القاهرة تعلق مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
مانزانو.. طرد ميسي وحمل مانزانو.. طرد ميسي وحمل "أكياس" ريال مدريد
فيديو.. إخواني هارب يدعم إثيوبيا في سد النهضة ضد مصر فيديو.. إخواني هارب يدعم إثيوبيا في سد النهضة ضد مصر
في واحدة من أكبر الفضائح المالية.. مستثمر شهير يخسر 20 مليار دولار في يومين فقط ويفلس في واحدة من أكبر الفضائح المالية.. مستثمر شهير يخسر 20 مليار دولار في يومين فقط ويفلس
قبل أن تذهب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
حزن في الشارع البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب
اكتشف المزيد