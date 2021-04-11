الاحتياطي الأجنبي للعراق يرتفع إلى 60 مليار دولار

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان إن الاحتياطيات الأجنبية للعراق ارتفعت إلى أكثر من 60 مليار دولار مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة.

يأتي ذلك، فيما تراجعت احتياطيات العراق بشدة العام الماضي بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار أسعار النفط ودخول الاقتصاد في حالة ركود.

بدورها خفضت الحكومة قيمة عملتها بنحو 20% مقابل الدولار في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبلغ احتياطي العراق نحو 51 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.

على الجانب الآخر، أعلنت دولة الإمارات الأسبوع الماضي، استثمارها 3 مليارات دولار في العراق في مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في العراق.

وقد صدر بيان مشترك بين البلدين في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الإمارات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.