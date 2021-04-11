عملة ريبل المشفرة تقفز 150% في أسبوع بسبب انتصارات قانونية!

وسط الاندفاع الصعودي القوي في عالم العملات المشفرة، يبدو أن عملة الريبل XRP تقود الطريق بدفعة قانونية، حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات تقريباً بعد سلسلة من الانتصارات القانونية وشائعات وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة الاعتماد في بعض بورصات تبادل العملات الرقمية مثل منصة كوين بيز Coinbase.

ودفعت هذه الطفرة العملة المشفرة سريعة الارتفاع إلى أفضل 5 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، خلف بيتكوين وإيثريوم، وبينانس كوين فقط.

تم تداول XRP عند 1.47 دولار أميركي بحجم تداول يومي قدره 29.3 مليار دولار أميركي في الساعات المبكرة من اليوم الأحد. وارتفعت XRP بنسبة 147% خلال أسبوع مع قيمة سوقية حالية تبلغ حوالي 67 مليار دولار.

تأتي الزيادة في الأصول المشفرة هذه وسط دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات والتي اتهمت الطرح الأولى للعملة المشفرة XRP بقيمة 1.3 مليار دولار بأنه "عرض أوراق مالية غير مسجل"، وفقاَ لما ذكره موقع " Naira Metrics"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أدى هذا الادعاء إلى قيام معظم بورصات العملات المشفرة الأميركية بشطب العملة المشفرة وفقد XRP مكانته كثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ومع ذلك، يبدو أن متداولي العملات المشفرة يدعمون الأصول المشفرة وسط تقارير موثوقة تشير إلى أن محامي ريبل قد حققوا انتصارين في صراعهم القانوني ضد المنظم الأميركي القوي، بما في ذلك الوصول إلى سجل مناقشات لجنة الأوراق المالية الداخلية بشأن أصول التشفير.

ماذا يعني هذا؟

إن وصول محامي ريبل، إلى هذه السجلات من شأنه أن يوفر لهم رؤى ثاقبة حول سبب عدم اعتبار لجنة الأوراق المالية لـ بيتكوين والإيثريوم أحد الأصول التي تمثل تهديدات أمنية.