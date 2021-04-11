"مبادلة" قد تنضم إلى صفقة أنابيب أرامكو بـ12 مليار دولا

قد تنضم شركة مبادلة للاستثمار إلى تحالف من المستثمرين سيضخ نحو 12.4 مليار دولار لشراء خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، وفقاً لمتحدث باسم صندوق الثروة في أبو ظبي.

وقال المتحدث إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 232 مليار دولار يجري محادثات مع المستثمر الأميركي إي آي جي إنرجي بارتنرز EIG Global Energy Partners LLC، العضو الرئيسي في التحالف، مضيفاً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأعلنت شركة "إي آي جي" ومقرها واشنطن وأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، عن الصفقة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

فيما كشفت مصادر قريبة الصلة من الصفقة، أن شركة أرامكو - عملاق النفط السعودي- ساعدت التحالف الفائز في الحصول على قرض بقيمة 10.5 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ على أحد أصوله.

وأوضحت المصادر، أن بنوك بي إن بي باريبا، وسيتي غروب، وإتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي، وشركة Mizuho Financial Group من بين المقرضين.

وبموجب هذه الصفقة، ستستأجر شركةٌ تابعة لأرامكو السعودية، تم تأسيسها مؤخراً، وهي "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عاماً.

وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%. وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.