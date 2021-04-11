لأول مرة منذ 7 سنوات.. مدينة تزيح نيويورك كعاصمة المليارديرات!

لأول مرة منذ سبع سنوات، فقدت مدينة نيويورك لقبها كعاصمة الملياردير في العالم. في عام 2020، من قبل بكين التي سجلت إضافة صافي 33 مليارديراً إلى سكانها، ليصبح إجمالي المليارديرات القاطنين للمدينة 100 فرد، مع فارق ضئيل عن نيويورك والبالغ عدد سكانها من المليارديرات 99 فرد.

تأتي النتائج من قائمة فوربس للمليارديرات في العالم لعام 2021، والتي تظهر أن ربع أعضائها البالغ عددهم 2755 شخصاً يعيشون في 10 مدن فقط مع أكثر من 10% يقيمون في أربع مدن صينية فقط، هي بكين وشنغهاي وشنتشن وهانغتشو، وبالإضافة إلى تلك المدن فإن هونغ كونغ المعروفة بـ "المدينة الدولة"، وهي منطقة إدارية خاصة في الصين، موجودة أيضاً في القائمة وتأتي في المرتبة الثالثة بـ 80 مليارديراً.

وعلى الرغم من أن نيويورك تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان المليارديرات، فإن القيمة الإجمالية لثروة سكانها المليارديرات تصل إلى 560.5 مليار دولار، متجاوزةً بكين البالغة 484.3 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن زانغ يمنغ هو أغنى مقيم في العاصمة الصينية حيث تبلغ ثروته الصافية 35.6 مليار دولار بينما يعد مايكل بلومبرغ أغنى سكان نيويورك بثروة تبلغ 59 مليار دولار.