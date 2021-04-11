مساهم يتخارج من حصة في "تينسنت" ويكسر هذه الأرقام القياسية!

باع أكبر مساهم في تينسنت Tencent ما قيمته 14.7 مليار دولار من الأسهم في شركة وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الصينية العملاقة، حيث ستستخدم الأموال للاستثمار في مشاريع نمو أخرى.

من جانبها قالت شركة تينسنت في إفصاح يوم الخميس الماضي لبورصة هونغ كونغ، إن شركة بروسوس، وهي شركة تابعة لشركة وسائل الإعلام والإنترنت الجنوب أفريقية "ناسبرز"، باعت حصة 2% في شركة تينسنت مقابل 14.7 مليار دولار.

وتعد الصفقة هي أكبر صفقة من الحجم الكبير المحمية على الإطلاق والمعروفة بصفقات Block trading، وفقاً لمزود البيانات ريفينيتيف Refinitiv، حيث عادة ما يتم ترتيب الصفقات المجمعة مباشرة بين المستثمرين المؤسسيين الكبار بدلاً من البورصات العامة.

وانخفض سهم تينسنت بنسبة 1.5% يوم الخميس في هونغ كونغ بعد الأخبار. يأتي هذا فيما ارتفع السهم بنسبة 80% منذ إدراج شركة بروسوس في بورصة أمستردام في عام 2019.

وبعد إتمام الصفقة، ستظل شركة بروسوس أكبر مساهم منفرد في تينسنت، بحصة 28.9%. لكنها ستفقد وضع المساهم المسيطر، والذي يُمنح بموجب قواعد الإدراج في هونغ كونغ للمستثمرين الذين يمتلكون 30% على الأقل من حقوق التصويت.

دفعت شركة ناسبرز، الأم لشركة بروسوس، 32 مليون دولار في عام 2001 مقابل 46.5% من أسهم شركة تينسنت وتبلغ قيمة حصتها المتبقية الآن 221 مليار دولار.

وتعد الصفقة المنافسة الوحيدة لها، هي استحوذ سوفت بنك على حصة بقيمة 20 مليون دولار في شركة "علي بابا" في عام 2000، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن تعزز الصفقة الاحتياطيات النقدية لشركة بروسوس بشكل كبير، بعد أن أعلنت عن نقدية حرة بنهاية العام الماضي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقالت بروسوس في بيان: "تعتزم الشركة استخدام عائدات البيع لزيادة مرونتها المالية للاستثمار في النمو، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة". كما وعدت بعدم بيع أي أسهم أخرى في تينسنت على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فيما قالت شركة بروسوس، التي تستثمر بشكل أساسي في شركات الإنترنت الاستهلاكية، في نوفمبر الماضي، إن أعمالها التجارية استفادت من اتجاهات النمو في هذا المجال، حيث أدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي.

بدوره، قال المدير المالي والمدير التنفيذي لشركة ناسبرز، باسل سغوردوس، في مكالمة أرباح في نوفمبر: "ينصب التركيز الآن على تنمية الأعمال التجارية وتحسين المرونة المالية وإتاحة المجال لأنفسنا لنكون قادرين على الانتشار عبر فرص تخصيص رأس المال المتعددة".