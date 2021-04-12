"أدنوك" والمليادير ساويرس يدرسان طرحا لأكبر مصدّر للنيتروجين في العالم

قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو سي آي إن في الكيماويات، المدعومة من رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، تدرسان طرحاً عاماً أولياً لمشروعهما المشترك للأسمدة فيرتيغلوب Fertiglobe.

يقع المقر الرئيسي لشركة فيرتيغلوب في أبوظبي، وقد تم تأسيسها في عام 2019 بعد أن دمجت أو سي أي، وأدنوك، أصول الأمونيا واليوريا، حيث تمتلك الشركتان حالياً حصص ملكية تبلغ 58% و42% على التوالي من فيرتيغلوب.

وقالت المصادر، إن أدنوك وأوراسكوم للاستثمار دعتا البنوك الدولية والمحلية لإدارة الطرح المحتمل لشركة فيرتيغلوب، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت المصادر أن بنوك الاستثمار قدمت عروضا الأسبوع الماضي للصفقة التي قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تكون الأعمال هي التالية في قائمة الإدراج بعد أن تكمل أدنوك الطرح العام الأولي لأعمال الحفر الخاصة بها. حيث كشفت رويترز الأسبوع الماضي أن أدنوك تدرس بيع أسهم عامة في شركتها الفرعية أدنوك للحفر وإدراج أسهمها في أبوظبي، والمتوقع هذا العام.

تأتي الصفقتان في الوقت الذي تسعى فيه أدنوك، التي توفر ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط، إلى استخراج القيمة من الأعمال التجارية التي تمتلكها وتصفية الأصول التي يُنظر إليها على أنها أعمال غير أساسية.

ويعد الملياردير المصري ناصف ساويرس، المسيطر على أوراسكوم للإنشاء المدرجة في بورصة يورونكست، هو أيضا الرئيس التنفيذي لـ فيرتيغلوب. فيما يشغل الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، منصب رئيس مجلس إدارة فيرتيغلوب.

وتصف الشركة نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها أكبر منصة للأسمدة النيتروجينية تركز على التصدير على مستوى العالم وأكبر منتج للنيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة 6.5 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية عبر 4 شركات تابعة في مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر.