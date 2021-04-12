الفيدرالي: اقتصاد أميركا في "نقطة انعطاف" وكورونا لا يزال تهديداً

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي في "نقطة انعطاف" مع نمو أقوى وتوظيف أعلى في المستقبل بفضل اللقاحات ودعم السياسات، لكن Covid-19 لا يزال يمثل تهديدًا.

وصرح باول لشبكة "سي بي إس" خلال برنامج "60 دقيقة" في مقابلة بثت أمس الأحد: "نشعر وكأننا في مكان حيث الاقتصاد على وشك أن يبدأ في النمو بسرعة أكبر بكثير، وخلق فرص العمل بشكل أسرع بكثير".

وأضاف: "لقد سطع المشهد بشكل كبير، على الرغم من ذلك، أود أن أقول مرة أخرى، هناك بالفعل مخاطر.. الخطر الرئيسي على اقتصادنا في الوقت الحالي هو أن المرض قد ينتشر مرة أخرى. سيكون من الذكاء إذا تمكن الناس من الاستمرار في التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة".

إدارة المخاطر

سُئل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد أو النظام المالي، حيث تسبب الانهيار الأخير لصندوق التحوط الخاص Archegos Capital Management في خسائر فادحة وخلق تقلبات في السوق المالية. عن ذلك قال باول: "إن الحادث لم يثر تساؤلات حول استقرار النظام المالي أو تلك المؤسسات التي تعرضت لضربة، على الرغم من أنه كان مقلقًا أن عميلًا واحدًا يمكن أن يتسبب في الكثير من الضرر".



وقال أيضاً: "نحن مصممون على فهم ما حدث والتأكد من أن كل ما حدث لن يتكرر مرة أخرى".

وأشار باول إلى أن المنظمين يحققون في سبب فشل أنظمة إدارة مخاطر البنوك.

وقال: "ما نحاول القيام به هو التأكد من أن البنوك تدرك المخاطر التي تديرها وأن لديها أنظمة لإدارتها".

أسعار الفائدة

بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء حول العالم، شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بحاجة إلى دعم قوي للسياسة النقدية بينما يتعافى من الوباء، حتى مع ظهور التوقعات الإيجابية وسط اتساع نطاق التطعيمات.

وساعدت وجهة النظر المتشائمة هذه في دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاهل المستثمرون مخاوف التضخم وسط مساعدة قوية من واشنطن.

وتظهر أحدث توقعاتهم أن المسؤولين لن يقوموا برفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر قبل نهاية عام 2023، على الرغم من قيامهم بتحديث توقعات النمو والتوظيف بشكل حاد هذا العام، بحسب "بلومبرغ".

ورفض باول تحديد موعد لذلك، لكنه قال إنه "من المستبعد للغاية أن نرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام".

وقال إن "الاحتياطي الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد طالما أن الأمر يتطلب استكمال التعافي"، مشيرًا إلى أن العديد من الأميركيين تركوا وظائفهم خلال الوباء - مما يعني أنهم غير مشمولين في معدل البطالة - و "نحتاج إلى رؤية هؤلاء الأشخاص يعودون إلى القوى العاملة.

وقال محضر اجتماع مارس للبنك المركزي الصادر في 7 أبريل، إن صانعي السياسة يتوقعون أنه من المحتمل أن "يمر بعض الوقت حتى يتم إحراز مزيد من التقدم الكبير في التوظيف والتضخم". يشير ذلك إلى الاختبارات التي أجروها لتقليص مشتريات السندات التي تبلغ 120 مليار دولار شهريًا.

تم تعيين باول في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس باراك أوباما، وهو ديمقراطي، وتمت ترقيته إلى رئاسة البنك المركزي من قبل خليفته دونالد ترمب، الجمهوري. وتنتهي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات في فبراير ولم يعط أي مؤشر على أنه لن يقضي فترة ثانية إذا طلب منه الرئيس الديمقراطي جو بايدن ذلك.

لقد تجنب باول، ذو 68 عامًا، مرارًا وتكرارًا الأسئلة حول ما إذا كان يرغب في البقاء في الوظيفة، وفعل ذلك مرة أخرى خلال مقابلة "60 دقيقة".

بايدن، الذي قد يبدأ فريقه بالنظر في اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، قال الأسبوع الماضي إنه لم يتحدث مع باول منذ أن أصبح رئيسًا احتراما لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي. على عكس ترمب الذي مارس ضغوطاً على باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر "تويتر" وفي الخطابات، مما أدى إلى انتقاد تدخله في أقوى سلطة نقدية في العالم.