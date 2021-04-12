بـ16 مليار دولار.. مايكروسوفت تقترب من تنفيذ ثاني أكبر صفقة في تاريخها

تجري شركة "مايكروسوفت" محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة نوانس كوميونيكيشن Nuance Communications المتخصصة في التعرف على الصوت، وفقاً لما قاله مصدر مطلع على المناقشات لشبكة "CNBC".

أشار المصدر إلى أن الصفقة قد يعلن عنها في أقرب وقت اليوم الاثنين.

وتوضح الخطط جهود مايكروسوفت الأخيرة للتوسع من خلال الصفقات، حيث تأتي الصفقة الأخيرة بعدما بحث عملاق التكنولوجيا الأميركي في شراء العمليات الأميركية لتطبيق مشاركة الفيديو TikTok العام الماضي، وفي الشهر المنصرم، أكملت صفقة استحواذ بقيمة 7.5 مليار دولار على شركة Zenimax لصناعة ألعاب الفيديو.

وفي هذا السياق، ستكون صفقة الاستحواذ على "نوانس" أكثر اتساقاً مع قطاع أعمال مايكروسوفت الذي يخدم الشركات والحكومات. حيث تستمد Nuance الإيرادات من خلال بيع أدوات للتعرف على الصوت وتدوينه، مثل زيارات الطبيب ومكالمات خدمة العملاء ورسائل البريد الصوتي.

كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 7 ملايين دولار على إيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار في الربع الرابع، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي.

وتأسست Nuance في عام 1992، ويعمل بها 7100 موظف اعتباراً من سبتمبر.

وقالت مصادر، إن مايكروسوفت بدأت مباحثات الصفقة مع Nuance لأول مرة في ديسمبر، وإنها مستعدة لدفع حوالي 56 دولاراً للسهم الواحد، وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 16 مليار دولار بعلاوة 23% على سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 45.58 دولاراً للسهم الواحد.

وفي حال تنفيذ الصفقة بسعر 16 مليار دولار، ستكون صفقة "نوانس" ثاني أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت، بعد شراء LinkedIn بقيمة 27 مليار دولار في عام 2016.

قد يؤدي شراء Nuance إلى توسيع قدرات مايكروسوفت في برامج الصوت، حيث تمتلك Microsoft بالفعل أدوات يمكن للمطورين استخدامها لتمكين التطبيقات من نسخ الكلام إلى كلمات مكتوبة، كما أنها تدمج التعرف على الكلام في منتجاتها الخاصة، مثل محرك بحث Bing وتطبيق الاتصالات Teams.