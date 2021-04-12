.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس طاقة لـ "العربية.نت": اهتمام متزايد بالشركة في المجتمع المالي الدولي

جاسم حسين ثابت
جاسم حسين ثابت
خاص

رئيس طاقة لـ "العربية.نت": اهتمام متزايد بالشركة في المجتمع المالي الدولي

طرح حصة إضافية من الأسهم بعد دراسة وتحليل دقيقين

متابع الغاء المتابعة

شريف اليماني - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إن هناك اهتماما متزايدا بالشركة في المجتمع المالي الدولي.

وأضاف في حديثه مع "العربية.نت" أن الشركة وإدارتها حريصة على تقديم "طاقة" كفرصة استثمارية مقنعة لأي مستثمر، سواء كان مقيما في دولة الإمارات أو في الخارج.

وعقب قرارها الأخير بالسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم المصدرة، تعتزم الشركة الإعلان عن طرح اكتتاب عام لحصة إضافية من أسهم الشركة.

اكتتاب عام

وفي هذا السياق، قال ثابت إن طرح اكتتاب عام لاحق هو قرار سيتخذه مجلس الإدارة والمساهمون عندما يرون أن ظروف السوق مواتية لذلك.

وأضاف أنه ليس هنالك جدول زمني ثابت أو قرارات يتم اتخاذها حالياً، و"لكن بإزالة القيود السابقة سيصبح بوسع المساهمين الأجانب امتلاك أسهم في "طاقة" بحد أقصى يبلغ 49% من الأسهم المصدرة وذلك عند الإعلان عن طرح عام في وقت لاحق".

وتابع: "نحن حريصون على أن نبرهن أنّ امتلاك أسهم طاقة هو قرار استثماري حكيم. والاستراتيجية الواضحة والطموحة التي وضعناها وخطة تطبيقها ترتكزان على دعم مكانتنا للمستثمرين".

طيران الإمارات للعربية: 4 رحلات يومياً إلى المالديف محجوزة بالكامل قصص خاصة طيران الإمارات طيران الإمارات للعربية: 4 رحلات يومياً إلى المالديف محجوزة بالكامل

توسيع قاعدة المساهمين

الهدف من توسيع قاعدة المساهمين هو تنويع قاعدة مستثمري الشركة وتحسين سيولة الأسهم، مما سيعود بالنفع على جميع المساهمين، وفقا لتصريحات ثابت للعربية.نت.

وأضاف أنه عند القيام بهذه الخطوة، فإن طاقة ستنضم إلى شركات كبيرة أخرى مدرجة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات بحد ملكية أجنبية بنسبة 49%، في ظل مساعي دولة الإمارات باستمرار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية.

وتُعد "طاقة" واحدة من أكبر الشركات المدرجة في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، ومن بين أكبر 10 شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد جاسم حسين ثابت أن الشركة حددت خططها الطموحة للنمو على مدى العقد المقبل والتي من المفترض أن تقدم الشركة كفرصة مقنعة للاستثمار.

استراتيجية الشركة

ومن أبرز محاور الاستراتيجية، هي زيادة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات من 18 جيجاواط إلى 30 جيجاواط، وإضافة ما يصل إلى 15 جيجاواط في أصول توليد الطاقة الدولية. وتهدف الشركة أيضا لأن تضم محفظة توليد الطاقة الخاصة بنا أكثر من 30% من الطاقة المتجددة.

ويرى ثابت أن هذه الاستراتيجية ستجذب المستثمرين نظراً للتركيز الشديد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتابع: "سنقوم خلال العام بنشر تقريرنا الأول عن الاستدامة، وسنعمل على تحديد بصمتنا الكربونية ووضع أهداف واضحة لخفض انبعاثات الكربون. كما أننا نخطط لمشاريع كبيرة لتطوير البنية التحتية والشبكات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار 40 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2030 وذلك لتنمية قاعدة أصولنا المنظمة".

أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة حديث
أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة حديث

وأوضح أنه عندما جرى إعلان النتائج المالية مؤخرا قمنا بتقديم موجز عن الشركة لأصحاب المصلحة المعنيين في الأسواق المالية. و"حضر ذلك الاجتماع مجموعة كبيرة من المحللين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي شملت مستثمري الأسهم والائتمان ومحللي الائتمان ووكالات التصنيف. لقد لاحظنا تزايداً في عدد المشاركين في هذه الدعوات مما يدل على الاهتمام المتزايد بـ "طاقة" عند المجتمع المالي الدولي".

وأكد أن حجم الطرح سيعود لمجلس الإدارة والمساهمين بعد دراسة وتحليل دقيقين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد