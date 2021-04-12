طيران الإمارات للعربية: 4 رحلات يومياً إلى المالديف محجوزة بالكامل

توقع النائب التنفيذي لرئيس "طيران الإمارات" والرئيس التنفيذي للعمليات عادل الرضا، في مقابلة مع "العربية"، زيادة عدد رحلات الطيران في الصيف مع تزايد الإقبال على السفر، قائلاً إنه بمجرد وجود سهولة في إجراءات السفر ودخول بلد معين يلاحظ وجود طلب على ذلك، وخلال فصل الصيف ستغير الكثير من الدول بروتوكولات الدخول.

وقال عادل الرضا، إنه من المتوقع حدوث ذلك في شهر مايو المُقبل، عبر إعادة النظر في البروتوكولات، متوقعاً أن يكون نظام البروتوكول مختلفا بين الإمارات وبريطانيا.

وتابع: "لا حظنا من تسيير رحلات لمصر وتركيا والمالديف وسيشل والهند، أن الرحلات ممتلئة بالكامل، وتسير الشركة 4 رحلات يومياً إلى المالديف وتكون ممتلئة".

شغلت شركة طيران الإمارات رحلة خاصة في 10 أبريل الجاري، احتفالاً بالتقدم الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، على متن الإيرباص 380A المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، وتحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح.

قال عادل الرضا، إن طيران الإمارات ستتسلم خلال الشهرين القادمين طائرتين من نوع إيرباص 380A و3 طائرات أخرى مع بداية العام القادم، ليصل عدد التي عليها الدرجة الاقتصادية الممتازة إلى 6 طائرات.