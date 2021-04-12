لماذا تتجه شركات المنطقة لطرح بعض الأصول في الأسواق المحلية؟

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه يوجد توجه جديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الاستثمارات الحكومية في المنطقة، بأن تبيع جزءا من بعض الممتلكات التي لديها للسوق المحلي، وليس لمستثمر أجنبي، وذلك جزء مهم من عمليات تطوير أسواق المال المحلية وإدخال قطاعات جديدة إليها مع وجود سيولة في الأسواق وشهية من المستثمرين للاستثمار في تلك القطاعات.

وأضاف محمد ياسين أن هناك مستثمرين أفرادا محليين يرغبون في تلك الاستثمارات مع وجود سيولة نتيجة عمليات التحفيز الكمي بسبب تداعيات كورونا وأصبح هناك سيولة تبحث عن عوائد.

وأشار إلى أن ما يعزز من ذلك التوجه هو الطروحات في قطاع النفط والبتروكيماويات مع احتفاظ الحكومات بالحصة الأكبر في تلك الشركات المرتفعة توزيعاتها، وبالتالي يحصل المستثمرون على حصص أرباح كبيرة، وتوجد قصص نجاح في ذلك منها أدنوك للتوزيع.

وأشار الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء إلى أن تسارع تلك العمليات يعتمد على نجاحها تدريجياً.

وأوضح أنه عند طرح أدنوك للتوزيع كانت نية المساهم الرئيسي فتحها بشكل أكبر للمستثمر الأجنبي لتدخل في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وبالتالي دخول سيولة أجنبية للسوق، ولم يحدث ذلك بنجاح، بينما الحصص المتوقعة طرحها الآن تتراوح من 15 إلى 20% ولن تقل عن ذلك، وعندما تدخل تلك الشركات للأسواق وتفتح للمستثمرين الأجانب سيؤدي ذلك إلى فرصة لدخول السيولة الأجنبية وجذب رؤوس أموال أجنبية للشركات.

ولفت محمد ياسين إلى أن الإصدارات الأولية في الإمارات كانت ضعيفة في 4 سنوات ماضية، بينما يوجد زيادة في السعودية وتغطي مرات عديدة.

وبشأن قطاعات أسواق الإمارات، قال إن شركة إعمار العقارية لديها حصة 40 إلى 50% من السوق العقاري في دبي وعند نمو أرباحها يكون ذلك إيجابيا للقطاع العقاري، بينما القطاع البنكي هو قطاع أساسي لا سيما من ناحية التوزيعات وتمويل عمليات النمو والاستحواذات، ومع تمديد المركزي الإماراتي خططه التحفيزية لنهاية العام سيعطي ذلك البنوك مساحة أكثر للتحرك وقد لا تضطر البنوك لعمل مخصصات عالية.