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البريطانيون يتنفسون الصعداء بعد فتح الاقتصاد.. طوابير طويلة أمام المتاجر

اقتصاد بريطانيا

البريطانيون يتنفسون الصعداء بعد فتح الاقتصاد.. طوابير طويلة أمام المتاجر

تضاعف الإقبال بنحو 4 مرات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي

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دبي - مايا جريديني

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تنفس البريطانيون الصعداء أمس الاثنين، مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والنوادي بعد أن عاشت البلاد أشد القيود الحكومية لأطول فترة زمنية في العالم وسط تفشي جائحة كورونا.

واحتفالاً بالمستويات الجديدة من الحرية، تهافت المتسوقون إلى المتاجر التي شهدت طوابير طويلة. وشهد الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً بـ 218% مقارنة مع الأسبوع الماضي بحسب بيانات Springboard.

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وقد تضاعف الإقبال بنحو أربع مرات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي عند تطبيق الإغلاق الأول. أما الإقبال على مراكز التسوق البريطانية فقد نما بـ 340%.

ورحب الجنيه الإسترليني بإعادة فتح الاقتصاد ليعوض خسائر الأسبوع الماضي، مدعوما أيضاً بحملات التلقيح التي تعد من بين الأسرع في العالم.

وقد ساعدت سرعة تأمين اللقاح في دفع الجنيه الإسترليني لتسجيل أفضل فصل له منذ 2015 في الربع الأول من العام الحالي.

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